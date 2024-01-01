Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя Олександра Мохнюка

Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя Олександра Мохнюка
У Шацьку на Волині сьогодні, 28 березня, живим коридором і стоячи навколішки краяни зустріли скорботний кортеж із тілом загиблого військовослужбовця Олександра Мохнюка.

Про це у фейсбуці повідомляє Шацька селищна рада.

Шацька громада знову в жалобі – війна забрала життя у 58-річного військовослужбовця з села Мельники Мохнюка Олександра Олексійовича.



«Передчасно відійшов у вічність мужній захисник України, який з перших місяців повномасштабного вторгнення боронив від ворога нашу державу», - йдеться у повідомленні.

Старший солдат Олександр Мохнюк ніс службу у військовій частині А4554.

Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя Олександра Мохнюка


У воїна залишилися дружина, діти, внуки.

«Низько схиляємо голови перед пам’яттю Героя, який до останнього подиху захищав нас, нашу країну. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна і світла пам'ять захиснику…» - зазначили у селищній раді.

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Теги: загиблі, війна
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