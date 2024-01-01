Завершилися переговори України і Польщі щодо розблокування кордону

У Польщі завершилися переговори про розблокування кордону з Україною. У Мінагро заявили, що вони тривали 6 годин.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.«Це була складна, але відверта розмова між міністерствами й асоціаціями. Важливо, що попередньо вже обговорили варіанти вирішення проблеми, які незабаром озвучать. Водночас питання складне для всіх сторін і потребує додаткового часу», — зауважив міністр агрополітики УкраїниТим часом у Варшаві в канцелярії премʼєра сьогодні почалися польсько-українські міжурядові консультації. Українську делегацію очолює премʼєр. На зустрічі обговорять низку питань, зокрема блокаду кордону і протести фермерів.Прикордонна служба України на тлі цих перемовин повідомила, щопункт пропуску «Угринів—Долгобичув». На перетин кордону очікують 120 вантажівок. Безперешкодний пропуск орієнтовно триватиме до 2 квітня.