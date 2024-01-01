«На їхніх крилах – ваші слова люті», – «Українська команда» передала на передову дрони-літаки

«На їхніх крилах – ваші слова люті», – «Українська команда» передала на передову дрони-літаки
Волонтерський штаб «Українська команда» передав бійцям батальйону «Свобода» велику партію дронів-літаків, на які нанесено побажання окупантам від українців, що донатили на ці безпілотники.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

«Ці літаки - від усіх вас. На їхніх крилах – ваші слова люті. Ці літаки несуть помсту та наближають нашу Перемогу. А ми обов’язково переможемо!» - наголосив під час передачі дронів керівник «Української команди» Артур Палатний.

На відео, яке оприлюднила «Українська команда», видно надписи на літаках: «Оркам від українців!», «За Авдіївку! За Бахмут!», «За побратимів», «За сльози моїх дітей», «Не забудемо! Не пробачимо!» та інші.

Великі вдосконалені дрони-літаки летять далі та несуть більше вибухівки. А отже, знищують більше живої сили та техніки ворога, йдеться у повідомленні «Української команди».

Великі дрони-камікадзе працюватимуть на Бахмутському напрямку, де зараз боронить Україну батальйон «Свобода» 4 бригади Нацгвардії «Рубіж».

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» планує передати захисникам на передовій 200 дронів-літаків.

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Теги: Українська команда
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