«На їхніх крилах – ваші слова люті», – «Українська команда» передала на передову дрони-літаки





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«Ці літаки - від усіх вас. На їхніх крилах – ваші слова люті. Ці літаки несуть помсту та наближають нашу Перемогу. А ми обов’язково переможемо!» - наголосив під час передачі дронів керівник «Української команди» Артур Палатний.



На відео, яке оприлюднила «Українська команда», видно надписи на літаках: «Оркам від українців!», «За Авдіївку! За Бахмут!», «За побратимів», «За сльози моїх дітей», «Не забудемо! Не пробачимо!» та інші.



Великі вдосконалені дрони-літаки летять далі та несуть більше вибухівки. А отже, знищують більше живої сили та техніки ворога, йдеться у повідомленні «Української команди».



Великі дрони-камікадзе працюватимуть на Бахмутському напрямку, де зараз боронить Україну батальйон «Свобода» 4 бригади Нацгвардії «Рубіж».



Раніше повідомлялося, що «Українська команда» планує передати захисникам на передовій 200 дронів-літаків.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтерський штаб «Українська команда» передав бійцям батальйону «Свобода» велику партію дронів-літаків, на які нанесено побажання окупантам від українців, що донатили на ці безпілотники.Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».«Ці літаки - від усіх вас. На їхніх крилах – ваші слова люті. Ці літаки несуть помсту та наближають нашу Перемогу. А ми обов’язково переможемо!» - наголосив під час передачі дронів керівник «Української команди»На відео, яке оприлюднила «Українська команда», видно надписи на літаках: «Оркам від українців!», «За Авдіївку! За Бахмут!», «За побратимів», «За сльози моїх дітей», «Не забудемо! Не пробачимо!» та інші.Великі вдосконалені дрони-літаки летять далі та несуть більше вибухівки. А отже, знищують більше живої сили та техніки ворога, йдеться у повідомленні «Української команди».Великі дрони-камікадзе працюватимуть на Бахмутському напрямку, де зараз боронить Україну батальйон «Свобода» 4 бригади Нацгвардії «Рубіж».Раніше повідомлялося, що «Українська команда» планує передати захисникам на передовій 200 дронів-літаків.

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