8 років тюрми отримала жінка, яка здавала росіянам позиції ЗСУ на Харківщині
Сьогодні, 15:56
До 8 років увʼязнення засуджено ворожу інформаторку, яка передавала відомості про місця базування ЗСУ на Харківщині.
Про це в телеграмі інформує Офіс генпрокурора.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав громадянку винною у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).
Їй призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.
Прокурори довели, що у липні 2023 року мешканка селища Вільшани Харківського району через заборонену в Україні російську соцмережу налагодила спілкування з громадянином рф. Від нього отримала завдання щодо передачі інформації про Сили оборони у регіоні.
Засуджена приховано обходила селище та вишукувала військову техніку і місця базування ЗСУ.
Після «оглядів» вона передавала інформацію російському куратору.
У жовтні 2023 року правоохоронці викрили жінку. На вирок суду вона очікувала під вартою.
Досудове розслідування та оперативний супровід – СБУ.
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Про це в телеграмі інформує Офіс генпрокурора.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав громадянку винною у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).
Їй призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.
Прокурори довели, що у липні 2023 року мешканка селища Вільшани Харківського району через заборонену в Україні російську соцмережу налагодила спілкування з громадянином рф. Від нього отримала завдання щодо передачі інформації про Сили оборони у регіоні.
Засуджена приховано обходила селище та вишукувала військову техніку і місця базування ЗСУ.
Після «оглядів» вона передавала інформацію російському куратору.
У жовтні 2023 року правоохоронці викрили жінку. На вирок суду вона очікувала під вартою.
Досудове розслідування та оперативний супровід – СБУ.
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