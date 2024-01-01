8 років тюрми отримала жінка, яка здавала росіянам позиції ЗСУ на Харківщині

8 років тюрми отримала жінка, яка здавала росіянам позиції ЗСУ на Харківщині
До 8 років увʼязнення засуджено ворожу інформаторку, яка передавала відомості про місця базування ЗСУ на Харківщині.

Про це в телеграмі інформує Офіс генпрокурора.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав громадянку винною у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Їй призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що у липні 2023 року мешканка селища Вільшани Харківського району через заборонену в Україні російську соцмережу налагодила спілкування з громадянином рф. Від нього отримала завдання щодо передачі інформації про Сили оборони у регіоні.

Засуджена приховано обходила селище та вишукувала військову техніку і місця базування ЗСУ.

Після «оглядів» вона передавала інформацію російському куратору.

У жовтні 2023 року правоохоронці викрили жінку. На вирок суду вона очікувала під вартою.

Досудове розслідування та оперативний супровід – СБУ.

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Теги: зрадники, СБУ
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