Волиняни попрощалися із Воїном Петром Хомичем

Волиняни попрощалися із Воїном Петром Хомичем
У Любомлі, що на Волині сьогодні, 28 березня, останню шану віддали полеглому військовослужбовцеві Петру Хомичу.

Про це пише ВСН.

Житель міста Любомль - молодший сержант Петро Петрович Хомич загинув 23 березня 2024 року в результаті ракетного обстрілу.

Волиняни попрощалися із Воїном Петром Хомичем
Волиняни попрощалися із Воїном Петром Хомичем
Волиняни попрощалися із Воїном Петром Хомичем
Волиняни попрощалися із Воїном Петром Хомичем


«Напередодні рідні отримали повідомленні, що Петро отримав надважкі поранення. Просили посилено молитися. А зранку - новина, що просто розчавила усіх, хто знав Героя. Поранення не сумісні з життя», - йдеться у повідомленні.

Волиняни попрощалися із Воїном Петром Хомичем
Волиняни попрощалися із Воїном Петром Хомичем
Волиняни попрощалися із Воїном Петром Хомичем
Волиняни попрощалися із Воїном Петром Хомичем
Волиняни попрощалися із Воїном Петром Хомичем

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Теги: загиблі, війна
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