Волиняни попрощалися із Воїном Петром Хомичем

Петру Хомичу.



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Житель міста Любомль - молодший сержант Петро Петрович Хомич загинув 23 березня 2024 року в результаті ракетного обстрілу.







«Напередодні рідні отримали повідомленні, що Петро отримав надважкі поранення. Просили посилено молитися. А зранку - новина, що просто розчавила усіх, хто знав Героя. Поранення не сумісні з життя», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Любомлі, що на Волині сьогодні, 28 березня, останню шану віддали полеглому військовослужбовцевіПро це пише ВСН Житель міста Любомль - молодший сержант23 березня 2024 року в результаті ракетного обстрілу.«Напередодні рідні отримали повідомленні, що Петро отримав надважкі поранення. Просили посилено молитися. А зранку - новина, що просто розчавила усіх, хто знав Героя. Поранення не сумісні з життя», - йдеться у повідомленні.

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