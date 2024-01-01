Волиняни попрощалися із Воїном Петром Хомичем
Сьогодні, 16:22
У Любомлі, що на Волині сьогодні, 28 березня, останню шану віддали полеглому військовослужбовцеві Петру Хомичу.
Про це пише ВСН.
Житель міста Любомль - молодший сержант Петро Петрович Хомич загинув 23 березня 2024 року в результаті ракетного обстрілу.
«Напередодні рідні отримали повідомленні, що Петро отримав надважкі поранення. Просили посилено молитися. А зранку - новина, що просто розчавила усіх, хто знав Героя. Поранення не сумісні з життя», - йдеться у повідомленні.
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Про це пише ВСН.
Житель міста Любомль - молодший сержант Петро Петрович Хомич загинув 23 березня 2024 року в результаті ракетного обстрілу.
«Напередодні рідні отримали повідомленні, що Петро отримав надважкі поранення. Просили посилено молитися. А зранку - новина, що просто розчавила усіх, хто знав Героя. Поранення не сумісні з життя», - йдеться у повідомленні.
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