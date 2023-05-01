У Луцьку чоловік погрожував жінці пістолетом

У Луцьку чоловік погрожував жінці пістолетом
У Луцьку патрульні працювали на місці події, де чоловік погрожував предметом, схожим на зброю.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Учора, 27 березня, патрульним надійшов виклик від жінки про те, що на вулиці Стрілецькій чоловік їй погрожує, ймовірно, пістолетом. На місце події відразу направився екіпаж поліції та рота тактико-оперативного реагування.

Інспектори виявили громадянина, на якого вказала заявниця. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у нього предмет, схожий на пістолет, а також набої.

Для з’ясування всіх обставин на місце викликали слідчо-оперативну групу, а також забезпечили охорону місця події.

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Теги: Луцьк, пістолет
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