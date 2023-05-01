У Луцьку чоловік погрожував жінці пістолетом
Сьогодні, 16:35
У Луцьку патрульні працювали на місці події, де чоловік погрожував предметом, схожим на зброю.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 27 березня, патрульним надійшов виклик від жінки про те, що на вулиці Стрілецькій чоловік їй погрожує, ймовірно, пістолетом. На місце події відразу направився екіпаж поліції та рота тактико-оперативного реагування.
Інспектори виявили громадянина, на якого вказала заявниця. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у нього предмет, схожий на пістолет, а також набої.
Для з’ясування всіх обставин на місце викликали слідчо-оперативну групу, а також забезпечили охорону місця події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 27 березня, патрульним надійшов виклик від жінки про те, що на вулиці Стрілецькій чоловік їй погрожує, ймовірно, пістолетом. На місце події відразу направився екіпаж поліції та рота тактико-оперативного реагування.
Інспектори виявили громадянина, на якого вказала заявниця. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у нього предмет, схожий на пістолет, а також набої.
Для з’ясування всіх обставин на місце викликали слідчо-оперативну групу, а також забезпечили охорону місця події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Навіки 25: на Волині поховали Героя Олександра Пархомчука
Сьогодні, 16:44
У Луцькій громаді демонтували 12 недіючих блокпостів
Сьогодні, 16:42
У Луцьку чоловік погрожував жінці пістолетом
Сьогодні, 16:35
Волиняни попрощалися із Воїном Петром Хомичем
Сьогодні, 16:22