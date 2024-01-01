Навіки 25: на Волині поховали Героя Олександра Пархомчука

У Підгайцівській громаді на Волині сьогодні, 28 березня, провели в останню земну дорогу 25-річного ГерояПро це у фейсбуці повідомила Підгайцівська сільрада.Життя військовослужбовця2024 в результаті авіаудару ворога по позиціях підрозділу, в якому виконував свій військовий обов'язок захисник із села Веснянка.Старший солдат, водій гранатометного взводу роти мотопіхотного батальйону мужньо боронив Батьківщину від березня 2022 р.На рідній землі воїна зустрічали з усіма військовими почестями. Кортеж Олександра у супроводі колони автомобілів люди проводжали, схилившись на коліна, віддаючи честь та шану Герою.Маршрут кортежу пролягав містом Ківерці, де Олександр Пархомчук закінчив 4 школу. Місцева молодь не стримувала сліз, прощаючись зі славним, мужнім красенем, якого забрала жорстока війна. Тут для Олександра пролунав останній шкільний дзвінок.Центральною площею міста Ківерці люди утворили живий коридор пошани, схилившись на коліна. Тут для захисника пролунала пісня «Гей, пливе кача».Далі траурна процесія попрямувала до рідного села Героя. У Веснянці односельці зустріли кортеж та пішою ходою попрямували до домівки Героя, де всі спільно помолилися за упокій душі воїна. Далі колона у супроводі оркестру крокувала до місцевого храму с. Веснянка, де відспівали бійця.Поховали Героя на "Алеї слави" кладовища м. Ківерці.«Наше маленьке, дружнє, мальовниче село в невимовній скорботі й печалі.... Розділяємо біль і непоправну втрату достойного сина прекрасних батьків Василя та Ірини... Молодий хлопець повен сил і у своїх юних роках він завжди проявляв послух до батьків, завжди у всьому допомагав. Багато яскравих моментів закарбувалися у моєму серці про Олександра. Нещодавно Сашко одружився на війні, ми так чекали на щасливе повернення Сашка, і так мріяли про вінчання у нашому храмі..... на жаль..... Господи святий у Царство Твоє прийми душу нашого Воїна Олександра. Стискається серце від болю... Вічна пам'ять Герою України. Слава Україні», - повідомив настоятель місцевого храму.Без надійної опори залишилися батьки, бабуся, брат, молода дружина Героя.«Доземно вклоняємося подвигу Героя, дякуємо батькам за гідного Сина, який віддав найдорожче - своє життя за Україну і кожного з нас. Вічна шана, слава і пам’ять Герою Олександру Пархомчуку», - зазначили у сільраді.