Навіки 25: на Волині поховали Героя Олександра Пархомчука

Навіки 25: на Волині поховали Героя Олександра Пархомчука
У Підгайцівській громаді на Волині сьогодні, 28 березня, провели в останню земну дорогу 25-річного Героя Олександра Пархомчука.

Про це у фейсбуці повідомила Підгайцівська сільрада.

Життя військовослужбовця обірвалося 21 березня 2024 в результаті авіаудару ворога по позиціях підрозділу, в якому виконував свій військовий обов'язок захисник із села Веснянка.
Навіки 25: на Волині поховали Героя Олександра Пархомчука

Старший солдат, водій гранатометного взводу роти мотопіхотного батальйону мужньо боронив Батьківщину від березня 2022 р.
Навіки 25: на Волині поховали Героя Олександра Пархомчука

На рідній землі воїна зустрічали з усіма військовими почестями. Кортеж Олександра у супроводі колони автомобілів люди проводжали, схилившись на коліна, віддаючи честь та шану Герою.
Навіки 25: на Волині поховали Героя Олександра Пархомчука
Навіки 25: на Волині поховали Героя Олександра Пархомчука

Маршрут кортежу пролягав містом Ківерці, де Олександр Пархомчук закінчив 4 школу. Місцева молодь не стримувала сліз, прощаючись зі славним, мужнім красенем, якого забрала жорстока війна. Тут для Олександра пролунав останній шкільний дзвінок.
Навіки 25: на Волині поховали Героя Олександра Пархомчука
Навіки 25: на Волині поховали Героя Олександра Пархомчука

Центральною площею міста Ківерці люди утворили живий коридор пошани, схилившись на коліна. Тут для захисника пролунала пісня «Гей, пливе кача».
Навіки 25: на Волині поховали Героя Олександра Пархомчука
Навіки 25: на Волині поховали Героя Олександра Пархомчука

Далі траурна процесія попрямувала до рідного села Героя. У Веснянці односельці зустріли кортеж та пішою ходою попрямували до домівки Героя, де всі спільно помолилися за упокій душі воїна. Далі колона у супроводі оркестру крокувала до місцевого храму с. Веснянка, де відспівали бійця.
Навіки 25: на Волині поховали Героя Олександра Пархомчука
Навіки 25: на Волині поховали Героя Олександра Пархомчука
Навіки 25: на Волині поховали Героя Олександра Пархомчука
Навіки 25: на Волині поховали Героя Олександра Пархомчука
Навіки 25: на Волині поховали Героя Олександра Пархомчука

Поховали Героя на "Алеї слави" кладовища м. Ківерці.
Навіки 25: на Волині поховали Героя Олександра Пархомчука
Навіки 25: на Волині поховали Героя Олександра Пархомчука

«Наше маленьке, дружнє, мальовниче село в невимовній скорботі й печалі.... Розділяємо біль і непоправну втрату достойного сина прекрасних батьків Василя та Ірини... Молодий хлопець повен сил і у своїх юних роках він завжди проявляв послух до батьків, завжди у всьому допомагав. Багато яскравих моментів закарбувалися у моєму серці про Олександра. Нещодавно Сашко одружився на війні, ми так чекали на щасливе повернення Сашка, і так мріяли про вінчання у нашому храмі..... на жаль..... Господи святий у Царство Твоє прийми душу нашого Воїна Олександра. Стискається серце від болю... Вічна пам'ять Герою України. Слава Україні», - повідомив настоятель місцевого храму.
Навіки 25: на Волині поховали Героя Олександра Пархомчука
Навіки 25: на Волині поховали Героя Олександра Пархомчука

Без надійної опори залишилися батьки, бабуся, брат, молода дружина Героя.
Навіки 25: на Волині поховали Героя Олександра Пархомчука

«Доземно вклоняємося подвигу Героя, дякуємо батькам за гідного Сина, який віддав найдорожче - своє життя за Україну і кожного з нас. Вічна шана, слава і пам’ять Герою Олександру Пархомчуку», - зазначили у сільраді.


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Теги: загиблі, війна
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