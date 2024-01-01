Росіяни змінюють керівників кишенькової церкви на окупованих територіях
Сьогодні, 15:10
На тимчасово окуповані території Запорізької області прибули російські священики з Чувашії.
Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.
Москва повністю змінила керівний склад фейкової бердянської єпархії.
Попереднього російського ставленика андрія волчкова відправили у заслання у Біробіджан, через те що захоплені росіянами церкви ігнорують місцеві.
Новим ставлеником російських спецслужб на посаді став алєксандр бєлков (за легендою єпископ фєодор), якого направили у Бердянськ з Чувашії. Він прибув разом зі своєю свитою, задача якої налагоджувати агентурну мережу в регіоні.
Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ бути пильними й не відвідувати зайвий раз захоплені російськими спецслужбами церкви.
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Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.
Москва повністю змінила керівний склад фейкової бердянської єпархії.
Попереднього російського ставленика андрія волчкова відправили у заслання у Біробіджан, через те що захоплені росіянами церкви ігнорують місцеві.
Новим ставлеником російських спецслужб на посаді став алєксандр бєлков (за легендою єпископ фєодор), якого направили у Бердянськ з Чувашії. Він прибув разом зі своєю свитою, задача якої налагоджувати агентурну мережу в регіоні.
Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ бути пильними й не відвідувати зайвий раз захоплені російськими спецслужбами церкви.
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