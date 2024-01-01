Росіяни змінюють керівників кишенькової церкви на окупованих територіях

На тимчасово окуповані території Запорізької області прибули російські священики з Чувашії.Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.Москва повністю змінила керівний склад фейкової бердянської єпархії.Попереднього російського ставленикавідправили у заслання у Біробіджан, через те щоігнорують місцеві.Новим ставлеником російських спецслужб на посаді став(за легендою єпископ фєодор), якого направили у Бердянськ з Чувашії. Він прибув разом зі своєю свитою, задача якої налагоджувати агентурну мережу в регіоні.Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ бути пильними й не відвідувати зайвий раз захоплені російськими спецслужбами церкви.