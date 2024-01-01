Волинські воїни знищують ворожі фортифікації: з’явилося відео





Про це у телеграмі інформує 100 окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.



Бійці РУБпАК 100 обр «VORON 100» не втомлюються знищувати техніку, фортифікаційні споруди та особовий склад окупаційних військ.



«Свята українська земля горить під ногами орківської нечисті – і так буде аж до повного звільнення території нашої держави!» - йдеться у коментарі до відео.







Нагадаємо, бійці Волинської тероборони, які виконують бойові завдання на фронті, отримали допомогу від фонду «Повернись живим».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці Волинської тероборони продовжують завдавати чималих втрат загарбникам на фронті.Про це у телеграмі інформує 100 окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.Бійці РУБпАК 100 обр «VORON 100» не втомлюються знищувати техніку, фортифікаційні споруди та особовий склад окупаційних військ.«Свята українська земля горить під ногами орківської нечисті – і так буде аж до повного звільнення території нашої держави!» - йдеться у коментарі до відео.Нагадаємо, бійці Волинської тероборони, які виконують бойові завдання на фронті,від фонду «Повернись живим».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію