Волинські воїни знищують ворожі фортифікації: з’явилося відео

Волинські воїни знищують ворожі фортифікації: з’явилося відео
Військовослужбовці Волинської тероборони продовжують завдавати чималих втрат загарбникам на фронті.

Про це у телеграмі інформує 100 окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.

Бійці РУБпАК 100 обр «VORON 100» не втомлюються знищувати техніку, фортифікаційні споруди та особовий склад окупаційних військ.

«Свята українська земля горить під ногами орківської нечисті – і так буде аж до повного звільнення території нашої держави!» - йдеться у коментарі до відео.



Нагадаємо, бійці Волинської тероборони, які виконують бойові завдання на фронті, отримали допомогу від фонду «Повернись живим».

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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