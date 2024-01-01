На Волині на три дні настане літня погода
Сьогодні, 16:15
Упродовж трьох найближчих днів на Волині запанує суха тепла погода, однак згодом істотно похолодає.
Про це в телеграмі повідомляє Волинський обласний центр із гідрометеорології.
У найближчі три доби очікується суха тепла погода. Нічна температура становитиме 7-12⁰ тепла, денна - сягатиме 20-25⁰ тепла.
Проте, 2 квітня через територію Волині пройде холодний фронт. У зв'язку з чим пройдуть дощі, місцями з грозами, з подальшим зниженням температури.
Вночі очікується 2-7⁰, вдень - 8-13⁰ тепла.
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Про це в телеграмі повідомляє Волинський обласний центр із гідрометеорології.
У найближчі три доби очікується суха тепла погода. Нічна температура становитиме 7-12⁰ тепла, денна - сягатиме 20-25⁰ тепла.
Проте, 2 квітня через територію Волині пройде холодний фронт. У зв'язку з чим пройдуть дощі, місцями з грозами, з подальшим зниженням температури.
Вночі очікується 2-7⁰, вдень - 8-13⁰ тепла.
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