На Волині на три дні настане літня погода

На Волині на три дні настане літня погода
Упродовж трьох найближчих днів на Волині запанує суха тепла погода, однак згодом істотно похолодає.

Про це в телеграмі повідомляє Волинський обласний центр із гідрометеорології.

У найближчі три доби очікується суха тепла погода. Нічна температура становитиме 7-12⁰ тепла, денна - сягатиме 20-25⁰ тепла.

Проте, 2 квітня через територію Волині пройде холодний фронт. У зв'язку з чим пройдуть дощі, місцями з грозами, з подальшим зниженням температури.

Вночі очікується 2-7⁰, вдень - 8-13⁰ тепла.

На Волині на три дні настане літня погода

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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