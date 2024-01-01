Чоловік, який навів ракети по піцерії у Краматорську, отримав довічне
Сьогодні, 14:17
До довічного ув’язнення засуджено місцевого жителя, який навів ракетний удар окупантів по піцерії у Краматорську.
Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.
Прокурори Донецької обласної прокуратури довели в суді провину мешканця м. Краматорська, за наведенням якого армія рф нанесла удар з ракетного комплексу «Іскандер М» по закладу «RIA PIZZA».
Тоді загинуло 13 людей, 64 було поранено. Серед загиблих 4 дитини, 1 дитина отримала поранення.
Чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).
Суд встановив, що засуджений, який працював на газотранспортному підприємстві, був завербований для виконання завдань представником держави-агресора.
27 червня 2023 року до нього вчергове звернувся «начальник відділення розвідки командування вв мвс днр».
Він поставив перед так званим агентом завдання щодо перевірки інформації про наявність українських військових у піцерії «RIA PIZZA» в Краматорську.
Засуджений погодився на пропозицію. У центрі міста він помітив на парковці автівки з військовими номерами та самих військових у закладі харчування.
Чоловік записав два відео, які одразу надіслав співрозмовнику в месенджер Telegram. Аби ніхто не помітив його зацікавленості локацією, усі свої дії чоловік старанно приховував від сторонніх очей.
На вирок суду чоловік чекав під вартою.
Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
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Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.
Прокурори Донецької обласної прокуратури довели в суді провину мешканця м. Краматорська, за наведенням якого армія рф нанесла удар з ракетного комплексу «Іскандер М» по закладу «RIA PIZZA».
Тоді загинуло 13 людей, 64 було поранено. Серед загиблих 4 дитини, 1 дитина отримала поранення.
Чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).
Суд встановив, що засуджений, який працював на газотранспортному підприємстві, був завербований для виконання завдань представником держави-агресора.
27 червня 2023 року до нього вчергове звернувся «начальник відділення розвідки командування вв мвс днр».
Він поставив перед так званим агентом завдання щодо перевірки інформації про наявність українських військових у піцерії «RIA PIZZA» в Краматорську.
Засуджений погодився на пропозицію. У центрі міста він помітив на парковці автівки з військовими номерами та самих військових у закладі харчування.
Чоловік записав два відео, які одразу надіслав співрозмовнику в месенджер Telegram. Аби ніхто не помітив його зацікавленості локацією, усі свої дії чоловік старанно приховував від сторонніх очей.
На вирок суду чоловік чекав під вартою.
Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
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