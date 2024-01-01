Чоловік, який навів ракети по піцерії у Краматорську, отримав довічне

До довічного ув’язнення засуджено місцевого жителя, який навівПро це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.Прокурори Донецької обласної прокуратури довели в суді провину мешканця м. Краматорська, за наведенням якого армія рф нанесла удар з ракетного комплексу «Іскандер М» по закладу «RIA PIZZA».Тоді загинуло 13 людей, 64 було поранено. Серед загиблих 4 дитини, 1 дитина отримала поранення.Чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).Суд встановив, що засуджений, який працював на газотранспортному підприємстві, був завербований для виконання завдань представником держави-агресора.27 червня 2023 року до нього вчергове звернувся «начальник відділення розвідки командування вв мвс днр».Він поставив перед так званим агентом завдання щодо перевірки інформації про наявність українських військових у піцерії «RIA PIZZA» в Краматорську.Засуджений погодився на пропозицію. У центрі міста він помітив на парковці автівки з військовими номерами та самих військових у закладі харчування.Чоловік записав два відео, які одразу надіслав співрозмовнику в месенджер Telegram. Аби ніхто не помітив його зацікавленості локацією, усі свої дії чоловік старанно приховував від сторонніх очей.На вирок суду чоловік чекав під вартою.Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.