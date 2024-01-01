Гідрометцентр: у громаді на Волині триватиме затоплення житлових будинків
Сьогодні, 12:47
У Любешівській громаді на півночі Волині протягом чотирьох найближчих днів триватиме затоплення житлових будинків.
Про це в телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
За даними синоптиків, 17-20 лютого на рiчках басейну Прип'ятi продовжиться рiст рiвнiв води на 0,1-0,3 м над поточними рiвнями (Волинська, Рiвненська, Житомирська обл.) з подальшим затопленням рiчкових заплав та збiльшенням площ затоплення с/г угідь, господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв Волинської області.
«Утримуватиметься вiдмiтка затоплення житлових будинкiв в Любешiвськiй громадi Камiнь-Каширського району. Рівень небезпеки – другий, помаранчевий», - застерігають синоптики.
Нагадаємо, станом на 8 лютого на Волині підтоплені 10,7 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь, в тому числі 600 гектарів — це присадибні ділянки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
За даними синоптиків, 17-20 лютого на рiчках басейну Прип'ятi продовжиться рiст рiвнiв води на 0,1-0,3 м над поточними рiвнями (Волинська, Рiвненська, Житомирська обл.) з подальшим затопленням рiчкових заплав та збiльшенням площ затоплення с/г угідь, господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв Волинської області.
«Утримуватиметься вiдмiтка затоплення житлових будинкiв в Любешiвськiй громадi Камiнь-Каширського району. Рівень небезпеки – другий, помаранчевий», - застерігають синоптики.
Нагадаємо, станом на 8 лютого на Волині підтоплені 10,7 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь, в тому числі 600 гектарів — це присадибні ділянки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині троє чоловіків побили майстра лісу
Сьогодні, 13:00
Під Авдіївкою загинув 22-річний Герой з Волині Вадим Прокопчук
Сьогодні, 12:50
Гідрометцентр: у громаді на Волині триватиме затоплення житлових будинків
Сьогодні, 12:47
Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти у вантажі гумдопомоги одяг, вартістю майже 270 тисяч
Сьогодні, 12:30