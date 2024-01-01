Гідрометцентр: у громаді на Волині триватиме затоплення житлових будинків

Гідрометцентр: у громаді на Волині триватиме затоплення житлових будинків
У Любешівській громаді на півночі Волині протягом чотирьох найближчих днів триватиме затоплення житлових будинків.

Про це в телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

За даними синоптиків, 17-20 лютого на рiчках басейну Прип'ятi продовжиться рiст рiвнiв води на 0,1-0,3 м над поточними рiвнями (Волинська, Рiвненська, Житомирська обл.) з подальшим затопленням рiчкових заплав та збiльшенням площ затоплення с/г угідь, господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв Волинської області.

«Утримуватиметься вiдмiтка затоплення житлових будинкiв в Любешiвськiй громадi Камiнь-Каширського району. Рівень небезпеки – другий, помаранчевий», - застерігають синоптики.

Гідрометцентр: у громаді на Волині триватиме затоплення житлових будинків


Нагадаємо, станом на 8 лютого на Волині підтоплені 10,7 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь, в тому числі 600 гектарів — це присадибні ділянки.

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Теги: підтоплення, Волинь
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