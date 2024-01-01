Гідрометцентр: у громаді на Волині триватиме затоплення житлових будинків

У Любешівській громаді на півночі Волині протягом чотирьох найближчих днівПро це в телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.За даними синоптиків, 17-20 лютого на рiчках басейну Прип'ятi продовжиться рiст рiвнiв води на 0,1-0,3 м над поточними рiвнями (Волинська, Рiвненська, Житомирська обл.) з подальшим затопленням рiчкових заплав та збiльшенням площ затоплення с/г угідь, господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв Волинської області.«Утримуватиметься вiдмiтка затоплення житлових будинкiв в Любешiвськiй громадi Камiнь-Каширського району. Рівень небезпеки – другий, помаранчевий», - застерігають синоптики.Нагадаємо, станом на 8 лютого, в тому числі 600 гектарів — це присадибні ділянки.