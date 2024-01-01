Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Горотем

Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Горотем
Війна з російським агресором знову відібрала життя: зруйнувала плани та мрії, принесла страшну втрату і непоправне горе у сім’ю Героя Олександра Горотя із села Звиняче на Волині.

Односельці відклали усі справи, аби віддати останню шану Героєві, який повернувся в останню земну дорогу додому, повідомляє Горохівська міськрада.

Не вагаючись, після отримання повістки Олександр Гороть став до лав Збройних сил України, адже на загарбницькій війні один з його синів. Проходив службу у лавах Збройних Сил України.
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Горотем
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Горотем
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Горотем

Добрий, чуйний друг, безвідмовний та відповідальний – так відгукуються про Олександра односельці. Він ніколи не скаржився на труднощі, не нарікав, був оптимістом.
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Горотем
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Горотем
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Горотем

Плани, мрії, майбутні радощі життя, родинне тепло та щастя – усе знищила війна. Непоправна втрата спіткала родину Олександра Горотя та заповнила болем серця дружини та синів.
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Горотем
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Горотем
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Горотем

«Вічна пам’ять і слава Захиснику України, який нині захищає Україну у лавах Небесного Війська!» - зазначили у міськраді.
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Горотем
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Горотем
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Горотем
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Горотем
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Горотем
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Горотем
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Горотем
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Горотем


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Теги: загиблі, війна
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