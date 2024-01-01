Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Горотем

Війна з російським агресором знову: зруйнувала плани та мрії, принесла страшну втрату і непоправне горе у сім’ю Герояіз села Звиняче на Волині.Односельці відклали усі справи, аби віддати останню шану Героєві, який повернувся в останню земну дорогу додому, повідомляє Горохівська міськрада.Не вагаючись, після отримання повістки Олександр Гороть став до лав Збройних сил України, адже на загарбницькій війні один з його синів. Проходив службу у лавах Збройних Сил України.Добрий, чуйний друг, безвідмовний та відповідальний – так відгукуються про Олександра односельці. Він ніколи не скаржився на труднощі, не нарікав, був оптимістом.Плани, мрії, майбутні радощі життя, родинне тепло та щастя – усе знищила війна. Непоправна втрата спіткала родину Олександра Горотя та заповнила болем серця дружини та синів.«Вічна пам’ять і слава Захиснику України, який нині захищає Україну у лавах Небесного Війська!» - зазначили у міськраді.