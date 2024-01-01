Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Горотем
Сьогодні, 17:07
Війна з російським агресором знову відібрала життя: зруйнувала плани та мрії, принесла страшну втрату і непоправне горе у сім’ю Героя Олександра Горотя із села Звиняче на Волині.
Односельці відклали усі справи, аби віддати останню шану Героєві, який повернувся в останню земну дорогу додому, повідомляє Горохівська міськрада.
Не вагаючись, після отримання повістки Олександр Гороть став до лав Збройних сил України, адже на загарбницькій війні один з його синів. Проходив службу у лавах Збройних Сил України.
Добрий, чуйний друг, безвідмовний та відповідальний – так відгукуються про Олександра односельці. Він ніколи не скаржився на труднощі, не нарікав, був оптимістом.
Плани, мрії, майбутні радощі життя, родинне тепло та щастя – усе знищила війна. Непоправна втрата спіткала родину Олександра Горотя та заповнила болем серця дружини та синів.
«Вічна пам’ять і слава Захиснику України, який нині захищає Україну у лавах Небесного Війська!» - зазначили у міськраді.
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Односельці відклали усі справи, аби віддати останню шану Героєві, який повернувся в останню земну дорогу додому, повідомляє Горохівська міськрада.
Не вагаючись, після отримання повістки Олександр Гороть став до лав Збройних сил України, адже на загарбницькій війні один з його синів. Проходив службу у лавах Збройних Сил України.
Добрий, чуйний друг, безвідмовний та відповідальний – так відгукуються про Олександра односельці. Він ніколи не скаржився на труднощі, не нарікав, був оптимістом.
Плани, мрії, майбутні радощі життя, родинне тепло та щастя – усе знищила війна. Непоправна втрата спіткала родину Олександра Горотя та заповнила болем серця дружини та синів.
«Вічна пам’ять і слава Захиснику України, який нині захищає Україну у лавах Небесного Війська!» - зазначили у міськраді.
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