Офіційно: прикордонники не збирають інформацію про туристів на Світязі

Прикордонники нагадали громадянам, які планують перебувати у межах прикордонної смуги Волині, про необхідність отримання дозволу.Про це повідомила пресслужба Волинського прикордонного загону.Внесені Урядом України зміни до Постанови КМУ № 1147 «Про прикордонний режим» передбачають введення обмежень щодо вільного в’їзду, перебування, проживання, провадження робіт й пересування осіб у прикордонній смузі (на ділянці місцевості завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону).Обмеження полягають у необхідності отримання дозволу особами, які планують перебувати в межах прикордонної смуги. Рішення про надання/відмову в наданні дозволу видаються Волинським прикордонним загоном не пізніше десяти робочих днів з дня надходження звернення про надання/визнання недійсним дозволу та документів, що додаються до нього (перелік передбачений прийнятими змінами).Про прийняте рішення прикордонний загін не пізніше наступного робочого дня повідомляє заявника з використанням офіційного каналу зв’язку, зазначеного у зверненні.«Нагадуємо, що до прикордонної смуги не включаються населені пункти та місця масового відпочинку населення, які визначені органами місцевого самоврядування. Тому режимні обмеження для прикордонної смуги там не діють. А, в тому числі й тих, що розташовані в межах контрольованих прикордонних районів, прикордонниками Волинського загону, в ході виконання покладених на них завдань, не збирається та не узагальнюється», - зазначила пресслужба.Нині прикордонники активно проводять інформаційну і роз’яснювальну роботу з цього питання з мешканцями прикордонних населених пунктів, представниками підприємств, установ та організацій.