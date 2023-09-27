Офіційно: прикордонники не збирають інформацію про туристів на Світязі

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Прикордонники нагадали громадянам, які планують перебувати у межах прикордонної смуги Волині, про необхідність отримання дозволу.
Про це повідомила пресслужба Волинського прикордонного загону.
Внесені Урядом України зміни до Постанови КМУ № 1147 «Про прикордонний режим» передбачають введення обмежень щодо вільного в’їзду, перебування, проживання, провадження робіт й пересування осіб у прикордонній смузі (на ділянці місцевості завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону).
Обмеження полягають у необхідності отримання дозволу особами, які планують перебувати в межах прикордонної смуги. Рішення про надання/відмову в наданні дозволу видаються Волинським прикордонним загоном не пізніше десяти робочих днів з дня надходження звернення про надання/визнання недійсним дозволу та документів, що додаються до нього (перелік передбачений прийнятими змінами).
Про прийняте рішення прикордонний загін не пізніше наступного робочого дня повідомляє заявника з використанням офіційного каналу зв’язку, зазначеного у зверненні.
«Нагадуємо, що до прикордонної смуги не включаються населені пункти та місця масового відпочинку населення, які визначені органами місцевого самоврядування. Тому режимні обмеження для прикордонної смуги там не діють. А інформація про гостей і відвідувачів баз відпочинку, в тому числі й тих, що розташовані в межах контрольованих прикордонних районів, прикордонниками Волинського загону, в ході виконання покладених на них завдань, не збирається та не узагальнюється», - зазначила пресслужба.
Нині прикордонники активно проводять інформаційну і роз’яснювальну роботу з цього питання з мешканцями прикордонних населених пунктів, представниками підприємств, установ та організацій.
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Про це повідомила пресслужба Волинського прикордонного загону.
Внесені Урядом України зміни до Постанови КМУ № 1147 «Про прикордонний режим» передбачають введення обмежень щодо вільного в’їзду, перебування, проживання, провадження робіт й пересування осіб у прикордонній смузі (на ділянці місцевості завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону).
Обмеження полягають у необхідності отримання дозволу особами, які планують перебувати в межах прикордонної смуги. Рішення про надання/відмову в наданні дозволу видаються Волинським прикордонним загоном не пізніше десяти робочих днів з дня надходження звернення про надання/визнання недійсним дозволу та документів, що додаються до нього (перелік передбачений прийнятими змінами).
Про прийняте рішення прикордонний загін не пізніше наступного робочого дня повідомляє заявника з використанням офіційного каналу зв’язку, зазначеного у зверненні.
«Нагадуємо, що до прикордонної смуги не включаються населені пункти та місця масового відпочинку населення, які визначені органами місцевого самоврядування. Тому режимні обмеження для прикордонної смуги там не діють. А інформація про гостей і відвідувачів баз відпочинку, в тому числі й тих, що розташовані в межах контрольованих прикордонних районів, прикордонниками Волинського загону, в ході виконання покладених на них завдань, не збирається та не узагальнюється», - зазначила пресслужба.
Нині прикордонники активно проводять інформаційну і роз’яснювальну роботу з цього питання з мешканцями прикордонних населених пунктів, представниками підприємств, установ та організацій.
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