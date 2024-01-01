Волинські бійці перетворили ворожу техніку на смолоскип: з’явилося відео

знищення ворожого УАЗ СГР військовослужбовцями волинської 100-ї окремої механізованої бригади.



Про це у телеграмі повідомляє військова частина.



«Ще одну «таблетку» (УАЗ СГР) «підсмажили» на сході України бійці підрозділу ударних безпілотників 100 омбр VORON 100!» - зазначили у сотій бригаді.



В автівку, яка саме перевозила групу загарбників, поцілив FPV-дрон, перетворивши її на ефектний смолоскип.







«На черзі - нові і нові епізоди множення на нуль живої сили та техніки окупантів», - зазначають у «сотці».



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