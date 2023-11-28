В одному з районів Луцька на три тижні вимкнули гарячу воду





Про це Антон Безносиков. З його слів, це перша котельня у місті Луцьку, яка з 13 травня на три тижні зупинена на профілактику.



Причина зупинки котельні та відімкнення гарячої води — необхідність виконання регламентних ремонтних робіт на твердопаливному котлі, каже речник комунального підприємства. Зокрема, заплановані очищення камери згорання тріски та фільтрів.



Окрім того, за словами Антона Безносикова, на теплових мережах будуть здійснені гідравлічні випробування, які допоможуть виявити проблемні місця для виконання ремонту.



Гаряча вода у мікрорайоні ЛПЗ буде відсутня до 4 червня, додав речник "Луцьктепла".



Що відомо про профілактичні відімкнення гарячої води у Луцьку



13 березня 2024 року члени виконавчого комітету затвердили графік припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів на 2024 рік. Згідно з графіком, гарячу воду лучанам вимикатимуть у зв’язку з щорічним проведенням профілактичних ремонтів теплових мереж у міжопалювальний період. Відключати цю послугу почнуть із 13 травня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 13 травня у Луцьку призупинила роботу твердопаливна котельня на вулиці Магістральній, яка обслуговує споживачів мікрорайону ЛПЗ. Без гарячого водопостачання залишилися мешканці майже пів сотні житлових будинків, відвідувачі 11 закладів освіти та однієї амбулаторії.Про це Суспільному у коментарі розповів речник комунального підприємства "Луцьктепло". З його слів, це перша котельня у місті Луцьку, яка з 13 травня на три тижні зупинена на профілактику.Причина зупинки котельні та відімкнення гарячої води — необхідність виконання регламентних ремонтних робіт на твердопаливному котлі, каже речник комунального підприємства. Зокрема, заплановані очищення камери згорання тріски та фільтрів.Окрім того, за словами Антона Безносикова, на теплових мережах будуть здійснені гідравлічні випробування, які допоможуть виявити проблемні місця для виконання ремонту.Гаряча вода у мікрорайоні ЛПЗ буде відсутня до 4 червня, додав речник "Луцьктепла".13 березня 2024 року члени виконавчого комітету затвердили графік припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів на 2024 рік. Згідно з графіком, гарячу воду лучанам вимикатимуть у зв’язку з щорічним проведенням профілактичних ремонтів теплових мереж у міжопалювальний період. Відключати цю послугу почнуть із 13 травня.

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