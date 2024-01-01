На Волині ліквідували масштабний підпільний алкозавод

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки викрили підпільне виробництво підакцизних товарів у містечку Торчині на Волині.Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.Встановлено групу осіб, які організували та обладнали роботу заводу з виготовленнявідомих світових брендів.Нелегально виготовлену продукцію рекламували у телеграм каналі. Надалі надсилали її замовникам службою доставки по всіх регіонах України.Детективи БЕБ провели обшуки на території незаконного виробництва та вилучили фасовану продукцію об’ємом понад 15 тис. літрів, 5,5 тонн спирту та 1 тонну готової рідини для розливу тощо.Серед вилученого були підробки коньяку, віскі, текіли, настоянок, рому та горілки понад 50 відомих світових марок.Також під час обшуку було демонтовано обладнання з виготовлення та розливу лікеро-горілчаних виробів.Орієнтовна вартість вилученого становить близько 5 млн грн.Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до злочину.