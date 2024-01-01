Поліція розповіла деталі, як на Волині розшукали зниклих двійнят

На Волині поліцейські. У пошуках, як тривали цілу ніч, було задіяно майже пів тисячі людей.Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.Повідомлення про зникнення брата й сестри 2021 року народження надійшло до поліції вчора, близько 21 години. Батько дітей розповів, що ті гралися на подвір’ї приватного будинку та в якийсь момент зникли з поля зору, трапилось це близько 18.30. Майже три години рідні розшукували діток самостійно, однак пошуки виявились безрезультатними, тож врешті зателефонували до поліції.До пошуків одразу задіяли понад 130 працівників Ковельського районного управління поліції, кінологів із собаками, спеціалістів із квадрокоптером, оперативні служби, рятувальників, нацгвардійців. Крім того, долучилися мешканці села Обенижі на Ковельщині, де проживають діти, та ряду сусідніх сіл.«Люди прийшли пішки, приїхали на підводах, на мотоциклах і велосипедах, - усі хотіли допомогти поліції розшукати діток, незважаючи на те, що була ніч, а місцевість навколо - болотиста», - розповів начальник Ковельського РУП Андрій Литвин.Усі діяли чітко та злагоджено, прочісували кожен метр території, з залученням квадрокоптера.Після опівночі в чагарниках розшукали дівчинку – вона була дуже налякана, але неушкоджена.Пошуки її брата тривали ще цілу ніч.На ранок 13 травня за декілька кілометрів від дому знайшли і хлопчика.Він сильно змерз, але був живий, дитину одразу передали на огляд лікарям.Місцевий мешканець Андрій Петров першим побачив хлопця: той блукав поміж дерев, не плакав, був переляканий. «Я підбіг до нього, взяв на руки, закутав, він сказав на мене «Тату!» Поки ніс його до автомобіля, він заснув», - розповів Андрій. Чоловік зауважив, що поліція належним чином організувала оперативні пошуки, залучила багато людей, і якби не це – невідомо, чи діти б вижили, адже вночі був приморозок.Нині Аліса та Артем перебувають з рідними у медичному закладі.Їх уже відвідали ковельські поліцейські: життю та здоров’ю діток загрози немає.Старша інспекторка сектору ювенальної превенції Тетяна Козій розповіла, що двійнята дуже змучені, але щасливі бути поруч з рідними.«Батьки плачуть від радості і дуже дякують усім, хто не лишився осторонь та допоміг знайти їхніх дітей», - розповіла поліцейська.