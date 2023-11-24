Укртрансбезпека на Волині попередила: перевірятимуть увесь комерційний автотранспорт

Укртрансбезпека на Волині попередила: перевірятимуть увесь комерційний автотранспорт
Упродовж 13-19 травня фахівці Укртрансбезпеки на Волині проводитимуть рейдові перевірки додержання законодавства на комерційному автотранспорті.

Про це повідомляє Укртрансбезпека у Волинській області.

Як ідеться у повідомленні, доручення про проведення Тижня безпеки дорожнього руху, який присвячений питанням безпеки на дорогах, підписав виконувач обов’язків керівника служби Юрій Марценишин.

У документі йдеться, що закриття повітряного та морського простору призвело до зростання пасажиропотоку України на наземному автомобільному транспорті, збільшення діяльності «нелегальних» перевізників, систематичного порушення автомобільними перевізниками транспортного законодавства в частині дотримання режиму праці та відпочинку водіїв, невиконання маршрутів перевізниками та інших порушень вимог законодавства.

Тому Марценишин доручив керівникам територіальних органів Укртрансбезпеки забезпечити інформування щодо проведення Тижня безпеки дорожнього руху автомобільних перевізників і підприємств, установ та організацій автомобільного транспорту, що здійснюють перевезення, стосовно виконання вимог законодавства про автомобільний транспорт у частині безпеки перевезень.

Окрім того, сформують спільні мобільні групи з працівниками поліції України, Державної податкової служби, військових адміністрацій для проведення рейдових перевірок щодо додержання автомобільними перевізниками вимог безпеки на маршрутах руху.

Про виявлені недоліки в роботі автотранспорту інформуватимуть виконавчу владу в регіонах.

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Теги: транспорт, Волинь
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