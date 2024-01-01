На Волині вперше заблокували вантажівку за перевищення ваги на дорозі

На Волині вперше заблокували вантажівку за перевищення ваги на дорозі
Працівники Укртрансбезпеки та патрульні на Волині вперше застосували блокування до ваговоза за перевищення загальної маси.

Про це повідомляє Укртрансбезпека у Волинській області.

Під час рейдової перевірки інспектори Укртрансбезпеки та патрульні на Волині зупинили MAN на автодорозі Доманове - Ковель - Чернівці – Тереблече.

Під час перевірки фахівці виявили перевищення загальної маси понад 20%: 48,1 тонни при дозволеній максимальній фактичній масі для такого виду 40 тонн. , а також перевищення допустимих габаритних параметрів понад 30%.
На Волині вперше заблокували вантажівку за перевищення ваги на дорозі

Відтак, перевізник сплатить штраф обсягом 68 тис грн та буде змушений привести габаритно-вагові параметри до норми.

До транспортного засобу MAN застосовано пристрій примусового блокування до усунення недоліків габаритно-вагових параметрів. Лише після усунення порушень транспортний засіб зможе продовжити свій рух.
На Волині вперше заблокували вантажівку за перевищення ваги на дорозі

«Укртрансбезпека закликає перевізників дотримуватися встановлених габаритно-вагових норм. Це дозволить зберегти дорожню інфраструктуру та уникнути непередбачених видатків», - йдеться у повідомленні.


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Теги: дороги, Волинь
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