На Волині вперше заблокували вантажівку за перевищення ваги на дорозі
Сьогодні, 13:33
Працівники Укртрансбезпеки та патрульні на Волині вперше застосували блокування до ваговоза за перевищення загальної маси.
Про це повідомляє Укртрансбезпека у Волинській області.
Під час рейдової перевірки інспектори Укртрансбезпеки та патрульні на Волині зупинили MAN на автодорозі Доманове - Ковель - Чернівці – Тереблече.
Під час перевірки фахівці виявили перевищення загальної маси понад 20%: 48,1 тонни при дозволеній максимальній фактичній масі для такого виду 40 тонн. , а також перевищення допустимих габаритних параметрів понад 30%.
Відтак, перевізник сплатить штраф обсягом 68 тис грн та буде змушений привести габаритно-вагові параметри до норми.
До транспортного засобу MAN застосовано пристрій примусового блокування до усунення недоліків габаритно-вагових параметрів. Лише після усунення порушень транспортний засіб зможе продовжити свій рух.
«Укртрансбезпека закликає перевізників дотримуватися встановлених габаритно-вагових норм. Це дозволить зберегти дорожню інфраструктуру та уникнути непередбачених видатків», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Укртрансбезпека у Волинській області.
Під час рейдової перевірки інспектори Укртрансбезпеки та патрульні на Волині зупинили MAN на автодорозі Доманове - Ковель - Чернівці – Тереблече.
Під час перевірки фахівці виявили перевищення загальної маси понад 20%: 48,1 тонни при дозволеній максимальній фактичній масі для такого виду 40 тонн. , а також перевищення допустимих габаритних параметрів понад 30%.
Відтак, перевізник сплатить штраф обсягом 68 тис грн та буде змушений привести габаритно-вагові параметри до норми.
До транспортного засобу MAN застосовано пристрій примусового блокування до усунення недоліків габаритно-вагових параметрів. Лише після усунення порушень транспортний засіб зможе продовжити свій рух.
«Укртрансбезпека закликає перевізників дотримуватися встановлених габаритно-вагових норм. Це дозволить зберегти дорожню інфраструктуру та уникнути непередбачених видатків», - йдеться у повідомленні.
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