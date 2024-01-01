На Волині вперше заблокували вантажівку за перевищення ваги на дорозі

Працівники Укртрансбезпеки та патрульні на Волині вперше застосували блокування до ваговоза за перевищення загальної маси.Про це повідомляє Укртрансбезпека у Волинській області.Під час рейдової перевірки інспектори Укртрансбезпеки та патрульні на Волині зупинили MAN на автодорозі Доманове - Ковель - Чернівці – Тереблече.Під час перевірки фахівці виявили перевищення загальної маси понад 20%: 48,1 тонни при дозволеній максимальній фактичній масі для такого виду 40 тонн. , а також перевищення допустимих габаритних параметрів понад 30%.Відтак, перевізник сплатить штраф обсягом 68 тис грн та буде змушений привести габаритно-вагові параметри до норми.До транспортного засобу MAN застосовано пристрій примусового блокування до усунення недоліків габаритно-вагових параметрів. Лише після усунення порушень транспортний засіб зможе продовжити свій рух.«Укртрансбезпека закликає перевізників дотримуватися встановлених габаритно-вагових норм. Це дозволить зберегти дорожню інфраструктуру та уникнути непередбачених видатків», - йдеться у повідомленні.