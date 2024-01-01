Колаборант із Харківщини катав окупантів на шкільному автобусі
Сьогодні, 13:49
Працівники СБУ затримали колаборанта, який возив рашистів на ротацію з Харківщини до Бєлгорода на шкільному автобусі.
Про це повідомляє СБУ в телеграмі.
Служба безпеки затримала ще одного колаборанта, який співпрацював з рф у період боїв за Харків.
Зловмисником виявився 59-річний водій шкільного автобуса із селища Козача Лопань. Після захоплення громади він запропонував загарбникам свою допомогу у війні проти України.
За даними слідства, фігурант возив російських військових на ротацію із прифронтового селища до Бєлгорода та у зворотному напрямку.
Для «рейсів» колаборант використовував шкільний автобус сільради, який він паркував на подвір’ї власного помешкання.
Також він перевозив з росії зброю та боєприпаси для окупаційних угруповань рф, які воювали на передовій під Харковом.
Перед «виїздом» він перефарбував транспорт у зелений колір та намалював на ньому російську символіку. Пізніше, тікаючи із Харківщини від контрнаступу Сил оборони, загарбники забрали у колаборанта автобус, щоб вивезти свій особовий склад і озброєння.
При цьому зловмисник після деокупації району переховувався у сусідньому селищі і тим самим намагався уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.
За матеріалами Служби безпеки затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє СБУ в телеграмі.
Служба безпеки затримала ще одного колаборанта, який співпрацював з рф у період боїв за Харків.
Зловмисником виявився 59-річний водій шкільного автобуса із селища Козача Лопань. Після захоплення громади він запропонував загарбникам свою допомогу у війні проти України.
За даними слідства, фігурант возив російських військових на ротацію із прифронтового селища до Бєлгорода та у зворотному напрямку.
Для «рейсів» колаборант використовував шкільний автобус сільради, який він паркував на подвір’ї власного помешкання.
Також він перевозив з росії зброю та боєприпаси для окупаційних угруповань рф, які воювали на передовій під Харковом.
Перед «виїздом» він перефарбував транспорт у зелений колір та намалював на ньому російську символіку. Пізніше, тікаючи із Харківщини від контрнаступу Сил оборони, загарбники забрали у колаборанта автобус, щоб вивезти свій особовий склад і озброєння.
При цьому зловмисник після деокупації району переховувався у сусідньому селищі і тим самим намагався уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.
За матеріалами Служби безпеки затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Колаборант із Харківщини катав окупантів на шкільному автобусі
Сьогодні, 13:49
Увечері на Волині будуть застосовані графіки відключення світла для юридичних споживачів
Сьогодні, 13:30