Колаборант із Харківщини катав окупантів на шкільному автобусі

Колаборант із Харківщини катав окупантів на шкільному автобусі
Працівники СБУ затримали колаборанта, який возив рашистів на ротацію з Харківщини до Бєлгорода на шкільному автобусі.

Про це повідомляє СБУ в телеграмі.

Служба безпеки затримала ще одного колаборанта, який співпрацював з рф у період боїв за Харків.

Зловмисником виявився 59-річний водій шкільного автобуса із селища Козача Лопань. Після захоплення громади він запропонував загарбникам свою допомогу у війні проти України.

За даними слідства, фігурант возив російських військових на ротацію із прифронтового селища до Бєлгорода та у зворотному напрямку.

Для «рейсів» колаборант використовував шкільний автобус сільради, який він паркував на подвір’ї власного помешкання.

Також він перевозив з росії зброю та боєприпаси для окупаційних угруповань рф, які воювали на передовій під Харковом.

Перед «виїздом» він перефарбував транспорт у зелений колір та намалював на ньому російську символіку. Пізніше, тікаючи із Харківщини від контрнаступу Сил оборони, загарбники забрали у колаборанта автобус, щоб вивезти свій особовий склад і озброєння.

При цьому зловмисник після деокупації району переховувався у сусідньому селищі і тим самим намагався уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

За матеріалами Служби безпеки затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури.

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Теги: зрадники, СБУ
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