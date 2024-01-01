37-річний житель Херсона незаконно збув волинянину три автомати Калашникова
Сьогодні, 14:10
Незаконно збув волинянину три автомати Калашникова – судять жителя Херсона.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про придбання, зберігання та збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, вчинені 37-річним жителем Херсона (ч.1 ст. 263 КК України).
За даними слідства, чоловік незаконно збув волинянину три автомати Калашникова.
Викрито незаконні дії громадянина за оперативного супроводу УСБУ в області та УКР ГУНП в області.
Триває досудове розслідування.
Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 263 КК України носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської) без передбаченого законом дозволу - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про придбання, зберігання та збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, вчинені 37-річним жителем Херсона (ч.1 ст. 263 КК України).
За даними слідства, чоловік незаконно збув волинянину три автомати Калашникова.
Викрито незаконні дії громадянина за оперативного супроводу УСБУ в області та УКР ГУНП в області.
Триває досудове розслідування.
Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 263 КК України носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської) без передбаченого законом дозволу - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
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