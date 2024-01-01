37-річний житель Херсона незаконно збув волинянину три автомати Калашникова

Незаконно збув волинянину три автомати Калашникова – судять жителя Херсона.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про придбання, зберігання та збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, вчинені 37-річним жителем Херсона (ч.1 ст. 263 КК України).За даними слідства, чоловік незаконно збув волинянину три автомати Калашникова.Викрито незаконні дії громадянина за оперативного супроводу УСБУ в області та УКР ГУНП в області.Триває досудове розслідування.згідно із санкцією ч.1 ст. 263 КК України носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської) без передбаченого законом дозволу - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.