37-річний житель Херсона незаконно збув волинянину три автомати Калашникова

37-річний житель Херсона незаконно збув волинянину три автомати Калашникова
Незаконно збув волинянину три автомати Калашникова – судять жителя Херсона.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про придбання, зберігання та збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, вчинені 37-річним жителем Херсона (ч.1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, чоловік незаконно збув волинянину три автомати Калашникова.

Викрито незаконні дії громадянина за оперативного супроводу УСБУ в області та УКР ГУНП в області.

Триває досудове розслідування.
37-річний житель Херсона незаконно збув волинянину три автомати Калашникова

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 263 КК України носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської) без передбаченого законом дозволу - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
37-річний житель Херсона незаконно збув волинянину три автомати Калашникова



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Теги: волинянин, автомати Калашникова, прокуратура
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