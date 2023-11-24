Четверо волинян «вибивали» з військового 3000 доларів надуманого боргу

Четверо волинян «вибивали» з військового 3000 доларів надуманого боргу
На Волині судитимуть четверо волинян, які «вибивали» з військового 3000 доларів надуманого боргу.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення чотирма волинянами в складі організованої групи вимагання грошових коштів в умовах воєнного стану із застосуванням насильства (ч.4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, 26-річний засуджений, який відбуває покарання у Маневицькій виправній колонії, та троє його спільників з волі упродовж травня-грудня 2023 року у місті Луцьку та Луцькому районі систематично вимагали у громадян грошові кошти в розмірі від 9 000 до 120 000 гривень під надуманими приводами про наявність у потерпілих боргів чи безпідставно звинувачуючи їх у розповсюдженні наркотичних засобів.

При цьому частина коштів використовувалась для поповнення «злочинного общака».

Наприкінці жовтня 2023 року вони вирішили «вибити» 3000 доларів США надуманого боргу із військовослужбовця.

Спільники телефонували йому із погрозами, навідалися у житло до потерпілого, а згодом постійно тероризували чоловіка та били його.

У призначений день передачі коштів, 23 грудня 2023 року, в одному із закладів відпочинку у Луцьку зловмисників – двох 24-річних та 22-річного жителів обласного центру Волині – затримали правоохоронці.

Суд обрав трьом членам організованої групи, які до вчинення злочинів перебували на волі, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Четверо волинян «вибивали» з військового 3000 доларів надуманого боргу

Організатор злочинів перебуває у місцях несвободи.

Його судитимуть також за поширення злочинного впливу (ч.3 ст. 255-1 КК України).

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Теги: Волиняни, злочинна схема, військовий, гроші
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