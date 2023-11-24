Четверо волинян «вибивали» з військового 3000 доларів надуманого боргу

На Волині судитимуть четверо волинян, які «вибивали» з військового 3000 доларів надуманого боргу.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення чотирма волинянами в складі організованої групи вимагання грошових коштів в умовах воєнного стану із застосуванням насильства (ч.4 ст. 189 КК України).За даними слідства, 26-річний засуджений, який відбуває покарання у Маневицькій виправній колонії, та троє його спільників з волі упродовж травня-грудня 2023 року у місті Луцьку та Луцькому районі систематично вимагали у громадян грошові кошти в розмірі від 9 000 до 120 000 гривень під надуманими приводами про наявність у потерпілих боргів чи безпідставно звинувачуючи їх у розповсюдженні наркотичних засобів.При цьому частина коштів використовувалась для поповнення «злочинного общака».Наприкінці жовтня 2023 року вони вирішили «вибити» 3000 доларів США надуманого боргу із військовослужбовця.Спільники телефонували йому із погрозами, навідалися у житло до потерпілого, а згодом постійно тероризували чоловіка та били його.У призначений день передачі коштів, 23 грудня 2023 року, в одному із закладів відпочинку у Луцьку зловмисників – двох 24-річних та 22-річного жителів обласного центру Волині – затримали правоохоронці.Суд обрав трьом членам організованої групи, які до вчинення злочинів перебували на волі, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Організатор злочинів перебуває у місцях несвободи.Його судитимуть також за поширення злочинного впливу (ч.3 ст. 255-1 КК України).