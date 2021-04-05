Під Бахмутом втратив обидві ноги: воїн з Луцька протестував на інклюзивність та доступність відділення поліції

Під Бахмутом втратив обидві ноги: воїн з Луцька протестував на інклюзивність та доступність відділення поліції
Військовослужбовець із Луцька Олександр Мельник втратив обидві ноги внаслідок поранення під час боїв під Бахмутом, що на Донеччині. Доки він проходить реабілітацію та чекає на протезування, Олександру доводиться пересуватися на кріслі колісному. Днями Олександр Мельник тестував доступність приміщення відділення поліції №3 (м.Луцьк), в якому нещодавно запроваджено проєкт Custody Records.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Автомобіль із військовослужбовцем припаркувався перед установою на спеціально визначеному паркомісці для людей з інвалідністю. Після цього пан Олександр самостійно піднявся на кріслі колісному у підрозділ через пандус та випробував кнопку виклику чергового, яка облаштована для зручності усіх категорій громадян. Згодом поліцейські розповіли військовослужбовцю, як працює оновлене відділення установи, які послуги надають громадянам, продемонстрували усі приміщення, протестували їх на доступність.

Керівник підрозділу Олександр Нікітюк розповів, що на території та у приміщенні відділення поліції здійснили реконструкцію, аби кожен громадянин, у тому числі маломобільні групи населення, могли отримати ще якісніший поліцейський сервіс.
Під Бахмутом втратив обидві ноги: воїн з Луцька протестував на інклюзивність та доступність відділення поліції

Військовослужбовець Олександр Мельник зазначив, що він вражений оновленим приміщенням, привітними співробітниками та поліцейськими послугами, які дієві та фізично доступні для усіх категорій громадян, зокрема й для людей з інвалідністю.
Під Бахмутом втратив обидві ноги: воїн з Луцька протестував на інклюзивність та доступність відділення поліції

«Широкомасштабне вторгнення росії до України призвело до значного збільшення кількості учасників бойових дій в нашій країні. Відбувається поступовий процес повернення ветеранів з війни до цивільного життя. Суспільство має бути готовим прийняти ветеранів. Національна поліція України теж долучається до процесу інтеграції в суспільство усіх категорій громадян та піклується про забезпечення європейських стандартів дотримання прав людини. Зараз на Волині уже діє вісім оновлених підрозділів поліції. Ми з кожним кроком наближаємося до головної мети: поліцейські послуги мають бути якісні і доступні відповідно до європейських стандартів для кожного громадянина», – підсумувала старша інспекторка з особливих доручень управління дотримання прав людини Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України Наталія Бартошук.

Під Бахмутом втратив обидві ноги: воїн з Луцька протестував на інклюзивність та доступність відділення поліції
Під Бахмутом втратив обидві ноги: воїн з Луцька протестував на інклюзивність та доступність відділення поліції
Під Бахмутом втратив обидві ноги: воїн з Луцька протестував на інклюзивність та доступність відділення поліції
Під Бахмутом втратив обидві ноги: воїн з Луцька протестував на інклюзивність та доступність відділення поліції

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Теги: Волинь, поліція, військовослужбовець, інклюзивність
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