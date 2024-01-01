В Україні судитимуть даму, яка поцупила в «Укртатнафти» $20 мільйонів

В Україні судитимуть даму, яка поцупила в «Укртатнафти» $20 мільйонів
За матеріалами БЕБ судитимуть співучасницю схеми заволодіння 20 мільйонами доларів Укртатнафти.

Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.

Слідством встановлено, що організована злочинна група у перший день повномасштабного вторгнення росії вивела із рахунків підприємства понад двадцять мільйонів доларів США.




Зокрема підозрювані підробили контракти ідентичні оригінальним. Головною відмінністю була компанія, яка мала поставити сировину та отримати за це кошти.

Своєю чергою обвинувачена, керівник фінансового підрозділу підприємства, зловживаючи службовим становищем, підписала офіційні документи на оплату підконтрольній компанії, що зареєстрована у Швейцарії.
В Україні судитимуть даму, яка поцупила в «Укртатнафти» мільйонів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: корупція, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під Бахмутом втратив обидві ноги: воїн з Луцька протестував на інклюзивність та доступність відділення поліції
Сьогодні, 13:13
У нас є дефіцит протиповітряної оборони, – Повітряні сили
Сьогодні, 12:40
В Україні судитимуть даму, яка поцупила в «Укртатнафти» $20 мільйонів
Сьогодні, 12:24
Стеля Грильято від компанії Укрстеля: ідеальне рішення для різних типів приміщень
Сьогодні, 12:19
Як прикордонники стережуть водний кордон із Білоруссю на Волині
Сьогодні, 12:06
Схожі новини
Високопосадовці регіональних митниць «доїли» імпортерів, - СБУ Високопосадовці регіональних митниць «доїли» імпортерів, - СБУ
15 квітень, 18:30
НАБУ розказало, як «дерибанять» мільйони на відновлення Харкова НАБУ розказало, як «дерибанять» мільйони на відновлення Харкова
11 квітень, 14:38
Керівник ВЛК на Чернігівщині налагодив схему для ухилянтів Керівник ВЛК на Чернігівщині налагодив схему для ухилянтів
09 квітень, 13:19
Медсестра на Полтавщині торгувала «білими білетами» для ухилянтів Медсестра на Полтавщині торгувала «білими білетами» для ухилянтів
08 квітень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Солід Груп»: великий вибір мотор-редукторів відмінної якості
Сьогодні, 13:30
 0
Увечері на Волині будуть застосовані графіки відключення світла для юридичних споживачів
Сьогодні, 13:30
 0
Під Бахмутом втратив обидві ноги: воїн з Луцька протестував на інклюзивність та доступність відділення поліції
Сьогодні, 13:13
 0
У нас є дефіцит протиповітряної оборони, – Повітряні сили
Сьогодні, 12:40
 0
В Україні судитимуть даму, яка поцупила в «Укртатнафти» $20 мільйонів
Сьогодні, 12:24
 0
Медіа
відео
1/8