В Україні судитимуть даму, яка поцупила в «Укртатнафти» $20 мільйонів





Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.



Слідством встановлено, що організована злочинна група у перший день повномасштабного вторгнення росії вивела із рахунків підприємства понад двадцять мільйонів доларів США.









Зокрема підозрювані підробили контракти ідентичні оригінальним. Головною відмінністю була компанія, яка мала поставити сировину та отримати за це кошти.



Своєю чергою обвинувачена, керівник фінансового підрозділу підприємства, зловживаючи службовим становищем, підписала офіційні документи на оплату підконтрольній компанії, що зареєстрована у Швейцарії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За матеріалами БЕБ судитимуть співучасницю схеми заволодіння 20 мільйонами доларів Укртатнафти.Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.Слідством встановлено, щоу перший день повномасштабного вторгнення росії вивела із рахунків підприємства понад двадцять мільйонів доларів США.Зокрема підозрювані підробили контракти ідентичні оригінальним. Головною відмінністю була компанія, яка мала поставити сировину та отримати за це кошти.Своєю чергою обвинувачена, керівник фінансового підрозділу підприємства, зловживаючи службовим становищем, підписала офіційні документи на оплату підконтрольній компанії, що зареєстрована у Швейцарії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію