Як прикордонники стережуть водний кордон із Білоруссю на Волині

Прикордонники посилено несуть службу, в тому числі на водних ділянках.Ситуація на північному рубежі, зокрема й в межах Волинської області, залишається повністю контрольованою, повідомляє у фейсбуці Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Держприкордонслужба постійно стежить за усім, що відбувається на лінії та по той бік українсько-білоруського кордону.Під час патрулювання річкових та озерних ділянок військовослужбовці прикордонного відомства активно використовують катери. Ведуть спостереження за водною поверхнею та прилеглою місцевістю, аби не допустити на цих напрямках можливого незаконного перетинання кордону з боку білорусі, чи порушення прикордонного режиму.Крім того, здійснення цілодобового нагляду забезпечують камери віддаленого відеоспостереження. У разі виявлення будь-яких змін в обстановці, оператор інформує про це і на визначений напрямок вибуває прикордонний наряд або ж додаткові сили та засоби.Зазначимо, що берегова лінія водойм, по яких проходить лінія кордону з білоруссю, також укріплена в інженерному відношенні та іншими необхідними загородженнями.