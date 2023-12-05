Військовий із Волині та переселенка з Херсона побралися на Тернопільщині

Військовий із Волині та переселенка з Херсона побралися на Тернопільщині
Військовослужбовець з Волині та переселенка з Херсона взяли шлюб на Тернопільщині. Повінчалися Олександр і Тетяна Шукаловичі в церкві в селі Залужжя Збаразької громади.

У цьому храмі, за переказами, молилися гетьмани Богдан Хмельницький, Іван Мазепа та Пилип Орлик. Також у цей день подружжя охрестило свою доньку, повідомляє Суспільне.

Олександр — військовослужбовець ЗСУ, який з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну добровольцем пішов на фронт. Тетяна — херсонка, якій через війну довелося покинути рідну домівку. Поки чоловік воює, Тетяна з дітьми живе у Збаражі. У липні минулого року пара зареєструвала свій шлюб, а 16 квітня вирішили повінчатися в церкві. Для цього Олександр приїхав з війни в коротку відпустку.
Військовий із Волині та переселенка з Херсона побралися на Тернопільщині

У день одруження охрестили чотиримісячну донечку Нону.

"Сьогодні ми щасливі з чоловіком. Мріємо про перемогу, здоров’я наше і наших солдатів, про здоров’я наших дітей, щоб у них все було добре, щоб вони і всі інші діти не знали, що таке війна", – розповіла Тетяна.
Військовий із Волині та переселенка з Херсона побралися на Тернопільщині

Настоятель храму отець Михайло Найко каже, за час повномасштабної війни в Церкві Преображення Господнього взяли шлюб троє військовослужбовців, під час посту шлюб дають вперше. Такий виняток роблять для військових, які мають повертатися на фронт.
Військовий із Волині та переселенка з Херсона побралися на Тернопільщині

"Військові люблять цей храм, він відомий. Побудований на місці, де в 1240 році був заснований невеличкий скит, який переріс у монастирок, від чого отримала назву і гора. Храм побудовав знаменитий князь Іван Збаразький, який був уславленим воєначальником і відомий тим, що проводив успішні військові походи на Московію. Тут був давній монастир, у цьому храмі молилися гетьмани Богдан Хмельницький і, за деякими свідченнями, також молилися Іван Мазепа та Пилип Орлик".
Військовий із Волині та переселенка з Херсона побралися на Тернопільщині

Тетяна та Олександр познайомилися під час повномасштабної війни завдяки брату жінки, який також захищає Україну.

"Тетяна подзвонила до брата, щоб запитати як він, і вона мені сподобалася", — каже Олександр.
Військовий із Волині та переселенка з Херсона побралися на Тернопільщині

"Він побачив мене по відеозв’язку і сказав: "Все, вона моя", — розповідає Тетяна.

За словами Олександра, з того часу він з Тетяною почав переписуватися і згодом одружилися.

"Ми закохалися та зрозуміли, що не можемо бути одне без одного. Олександр приїхав до нас у Збараж, ми ближче познайомилися. Потім приїхав знову, ми розписалися. Потім я завагітніла і він приїхав на пологи".
Військовий із Волині та переселенка з Херсона побралися на Тернопільщині

Олександр пішов на фронт добровольцем. Каже, не зміг дивитися, як гинуть інші військові. Окрім чоловіка, в Тетяни воюють також брат і племінник. Їх, каже жінка, намагається завжди підтримувати.

"Це його вибір, я знала, на що я йду. Знала, що його не буде і що треба його чекати. Підтримка, головне — це підтримка, посмішка. Якщо посміхаємося ми — посміхаються наші чоловіки, бо бачать, що ми спокійні. Не треба біля військового плакати, говорити, як нам погано. Нам погано, але треба триматися. Бо якщо ми плачемо — нам погано, а їм в два рази гірше".
Військовий із Волині та переселенка з Херсона побралися на Тернопільщині

Олександр став батьком і для старшої доньки Тетяни — семирічної Маргарити.
Військовий із Волині та переселенка з Херсона побралися на Тернопільщині
Військовий із Волині та переселенка з Херсона побралися на Тернопільщині

Усі разом, каже подружжя, мріють відвідати звільнений Херсон, проте залишаться жити на Тернопільщині.


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Теги: весілля, Волинь
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