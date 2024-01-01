За хабар у $100 тисяч мер і депутат міськради на Одещині заробили тюрму і конфіскацію

За хабар у $100 тисяч мер і депутат міськради на Одещині заробили тюрму і конфіскацію
Суд оголосив вирок міському голові Рені та депутату міськради на Одещині, викритих на корупційному злочині.

Про це у телеграмі повідомляє НАБУ.

Колегія суддів ВАКС оголосила вирок голові та депутату однієї з міських рад Ізмаїльського району Одеської області, яких викрили на проханні надати 100 тис. доларів США неправомірної вигоди та одержанні частини цих коштів у сумі 50 тис. доларів США від громадянина за забезпечення надання йому в оренду земельної ділянки комунальної власності площею близько 2,5 га.

Суд погодився з позицією прокурора САП та визнав указаних осіб винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

За вироком суду голові однієї з міських рад Ізмаїльського району Одеської області призначено покарання у виді 9 позбавлення волі з конфіскацією усього належного на праві власності майна. Депутату цієї ж ради призначено – 10 років позбавлення волі з конфіскацією.

Також суд позбавив цих осіб права обіймати посади в органах місцевого самоврядування та в органах державної влади на строк 3 роки.

Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.

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Теги: хабар, Україна
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