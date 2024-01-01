Сьогодні на Волині для промислових підприємств електропостачання не обмежуватимуть

Сьогодні на Волині для промислових підприємств електропостачання не обмежуватимуть
На Волині сьогодні, 18 квітня, графіки обмеження потужності не застосовуватимуть.

Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».

Згідно із розпорядженням диспетчера НЕК «Укренерго», обмеження споживання електричної потужності (ГОП) для 3-х черг промислових споживачів Волинської області з 08:00 18 квітня застосовуватись не будуть.

"Просимо ощадливо споживати електроенергію. Зменшуючи споживання в пікові години вранці та ввечері, так ви допомагаєте енергетикам збалансувати енергосистему. Не вмикайте потужні енергоприлади з 08:00 до 22:00", - йдеться в повідомленні.


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Теги: Волинь, електроенергія
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