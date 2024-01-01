Сьогодні на Волині для промислових підприємств електропостачання не обмежуватимуть
Сьогодні, 11:15
На Волині сьогодні, 18 квітня, графіки обмеження потужності не застосовуватимуть.
Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».
Згідно із розпорядженням диспетчера НЕК «Укренерго», обмеження споживання електричної потужності (ГОП) для 3-х черг промислових споживачів Волинської області з 08:00 18 квітня застосовуватись не будуть.
"Просимо ощадливо споживати електроенергію. Зменшуючи споживання в пікові години вранці та ввечері, так ви допомагаєте енергетикам збалансувати енергосистему. Не вмикайте потужні енергоприлади з 08:00 до 22:00", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».
Згідно із розпорядженням диспетчера НЕК «Укренерго», обмеження споживання електричної потужності (ГОП) для 3-х черг промислових споживачів Волинської області з 08:00 18 квітня застосовуватись не будуть.
"Просимо ощадливо споживати електроенергію. Зменшуючи споживання в пікові години вранці та ввечері, так ви допомагаєте енергетикам збалансувати енергосистему. Не вмикайте потужні енергоприлади з 08:00 до 22:00", - йдеться в повідомленні.
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