Сьогодні на Волині для промислових підприємств електропостачання не обмежуватимуть





Про це



Згідно із розпорядженням диспетчера НЕК «Укренерго», обмеження споживання електричної потужності (ГОП) для 3-х черг промислових споживачів Волинської області з 08:00 18 квітня застосовуватись не будуть.



"Просимо ощадливо споживати електроенергію. Зменшуючи споживання в пікові години вранці та ввечері, так ви допомагаєте енергетикам збалансувати енергосистему. Не вмикайте потужні енергоприлади з 08:00 до 22:00", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині сьогодні, 18 квітня, графіки обмеження потужності не застосовуватимуть.Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».Згідно із розпорядженням диспетчера НЕК «Укренерго»,(ГОП) для 3-х черг промислових споживачів Волинської області з 08:00 18 квітня застосовуватись не будуть."Просимо ощадливо споживати електроенергію. Зменшуючи споживання в пікові години вранці та ввечері, так ви допомагаєте енергетикам збалансувати енергосистему. Не вмикайте потужні енергоприлади з 08:00 до 22:00", - йдеться в повідомленні.

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