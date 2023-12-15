На Волині п'яний водій збив 16-річного скутериста

На Волині п'яний водій збив 16-річного скутериста
У Ковелі п’яний водій збив скутериста.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 17 квітня, на перехресті вулиць Модеста Левицького – Холмська.

26-річний житель Рівненщини, керуючи автомобілем ВАЗ 2105 у стані сп’яніння, не надав переваги у русі та зіткнувся із електроскутером, який рухався у зустрічному напрямку.

У результаті ДТП скутерист, 16-річний місцевий житель, отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Результати освідування водія легковика показали 1,27 проміле алкоголю в крові.

За цим фактом слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
На Волині п'яний водій збив 16-річного скутериста

Триває перевірка.

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Теги: Ковель, скутенрист, ДТП
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