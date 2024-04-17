ПАРЄ закликала визнати нелегітимність путіна як президента, а РПЦ назвала інструментом російського впливу

Олексія Навального, у якій назвала володимира путіна нелегітимним президентом рф.



Про це повідомила членкиня української делегації в ПАРЄ, народна депутатка України Євгенія Кравчук, пише



"В цій резолюції ПАРЄ чітко зазначила, що з моменту приходу до влади путін будує режим, метою якого є ведення війни проти демократії та перекроювання європейського і світового порядку, встановленого після розпаду колишнього Радянського Союзу", - зазначила Кравчук.



ПАРЄ закликала:



- офіційно визнати нелегітимність путіна, оскільки поправки до російської конституції, прийняті в липні 2020 року, визнані нелегітимними Венеціанською комісією та Асамблеєю. Ці поправки дозволяють російському диктаторові залишатися на посаді до 2036 року;



- посилити режим санкцій проти росії як держави-спонсора тероризму, а також проти режиму Лукашенка в Білорусі;



- визнати Російську православну церкву як інструмент російського впливу та пропаганди, що не має нічого спільного зі свободою віросповідання та вираження поглядів, а також ставитися до патріарха Кирила та російської православної ієрархії як до продовження неоімперської ідеології «русского міра»;



- створити міжнародний механізм компенсації жертвам російської агресії проти України, до якого мають бути негайно переведені заморожені російські активи, а також створити спецтрибунал для розслідування злочину агресії проти України;



- забезпечити притягнення Росії до відповідальності за систематичне застосування тортур та інших форм жорстокого поводження, яких зазнали тисячі ув'язнених в рф, зокрема українські політв'язні, які незаконно утримуються в російських в'язницях з 2014 року, а також українські військовополонені.



"Окрім того, Асамблея підкреслила, що згідно з міжнародним гуманітарним правом, російські нафтопереробні заводи повинні вважатися законними цілями військових атак", - повідомила депутатка.



Крім того, ПАРЄ також закликала США як державу-спостерігача при Раді Європи забезпечити, щоб законопроєкт Сенату про допомогу Україні, був винесений на голосування без подальших затримок або в інший спосіб санкціонувати надання необхідної військової та іншої допомоги Києву.



Також до резолюції внесли правки, які стосуються колонізованих народів росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію щодо смерті російського політика, у якій назвала володимира путіна нелегітимним президентом рф.Про це повідомила членкиня української делегації в ПАРЄ, народна депутатка України, пише LB.ua "В цій резолюції ПАРЄ чітко зазначила, що з моменту приходу до влади путін будує режим, метою якого є ведення війни проти демократії та перекроювання європейського і світового порядку, встановленого після розпаду колишнього Радянського Союзу", - зазначила Кравчук.- офіційно визнати нелегітимність путіна, оскільки поправки до російської конституції, прийняті в липні 2020 року, визнані нелегітимними Венеціанською комісією та Асамблеєю. Ці поправки дозволяють російському диктаторові залишатися на посаді до 2036 року;- посилити режим санкцій проти росії як держави-спонсора тероризму, а також проти режимув Білорусі;- визнати Російську православну церкву як інструмент російського впливу та пропаганди, що не має нічого спільного зі свободою віросповідання та вираження поглядів, а також ставитися до патріарха Кирила та російської православної ієрархії як до продовження неоімперської ідеології «русского міра»;- створити міжнародний механізм компенсації жертвам російської агресії проти України, до якого мають бути негайно переведені заморожені російські активи, а також створити спецтрибунал для розслідування злочину агресії проти України;- забезпечити притягнення Росії до відповідальності за систематичне застосування тортур та інших форм жорстокого поводження, яких зазнали тисячі ув'язнених в рф, зокрема українські політв'язні, які незаконно утримуються в російських в'язницях з 2014 року, а також українські військовополонені."Окрім того, Асамблея підкреслила, що згідно з міжнародним гуманітарним правом, російські нафтопереробні заводи повинні вважатися законними цілями військових атак", - повідомила депутатка.Крім того, ПАРЄ також закликала США як державу-спостерігача при Раді Європи забезпечити, щоб законопроєкт Сенату про допомогу Україні, був винесений на голосування без подальших затримок або в інший спосіб санкціонувати надання необхідної військової та іншої допомоги Києву.Також до резолюції внесли правки, які стосуються колонізованих народів росії.

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