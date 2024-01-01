Уночі росія атакувала Прикарпаття десятками дронів
Сьогодні, 09:38
Уночі 18 квітня росіяни атакували Івано-Франківську область безпілотниками.
Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.
"Цієї ночі ворог знову атакував. Десятки дронів країна-терорист випустила по заходу України.
Не оминула загроза і Прикарпаття. На світанку наші захисники знешкодили кілька ворожих повітряних цілей.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Слова вдячності силам ППО, які стоять на захисті нашого спокою, та всім, хто боронить українську землю!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.
"Цієї ночі ворог знову атакував. Десятки дронів країна-терорист випустила по заходу України.
Не оминула загроза і Прикарпаття. На світанку наші захисники знешкодили кілька ворожих повітряних цілей.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Слова вдячності силам ППО, які стоять на захисті нашого спокою, та всім, хто боронить українську землю!" - йдеться в повідомленні.
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