Уночі росія атакувала Прикарпаття десятками дронів

Уночі росія атакувала Прикарпаття десятками дронів
Уночі 18 квітня росіяни атакували Івано-Франківську область безпілотниками.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Цієї ночі ворог знову атакував. Десятки дронів країна-терорист випустила по заходу України.

Не оминула загроза і Прикарпаття. На світанку наші захисники знешкодили кілька ворожих повітряних цілей.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Слова вдячності силам ППО, які стоять на захисті нашого спокою, та всім, хто боронить українську землю!" - йдеться в повідомленні.

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Теги: Україна, росія, війна, Прикарпаття
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