Уночі росія атакувала Прикарпаття десятками дронів





Про це Руслан Марцінків.



"Цієї ночі ворог знову атакував. Десятки дронів країна-терорист випустила по заходу України.



Не оминула загроза і Прикарпаття. На світанку наші захисники знешкодили кілька ворожих повітряних цілей.



На щастя, обійшлося без постраждалих.



Слова вдячності силам ППО, які стоять на захисті нашого спокою, та всім, хто боронить українську землю!" - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі 18 квітня росіяни атакували Івано-Франківську область безпілотниками.Про це повідомив мер Івано-Франківська"Цієї ночі ворог знову атакував. Десятки дронів країна-терорист випустила по заходу України.Не оминула загроза і Прикарпаття. На світанку наші захисники знешкодили кілька ворожих повітряних цілей.На щастя, обійшлося без постраждалих.Слова вдячності силам ППО, які стоять на захисті нашого спокою, та всім, хто боронить українську землю!" - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію