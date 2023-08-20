Кількість загиблих у Чернігові зросла до 18

18 загиблих та 77 поранених після російського ракетного удару.



Про це



"Чернігів. Станом на ранок загинуло 18 осіб та 77 постраждало (з них 4 дитини) в т.ч. 3 особи врятовано з-під завалів.



Надано психологічну допомогу 58 особам.



Вивезено 1 тис. 580 тонн будівельного сміття, розібрано 71 % зруйнованої частини будівлі.



Аварійно-рятувальні роботи тривають", - йдеться в повідомленні.



Крім того, напередодні повідомлялося, що в місті вважають зниклими безвісти шістьох людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Чернігові вже відомо проПро це повідомили в ДСНС."Чернігів. Станом на ранок загинуло 18 осіб та 77 постраждало (з них 4 дитини) в т.ч. 3 особи врятовано з-під завалів.Надано психологічну допомогу 58 особам.Вивезено 1 тис. 580 тонн будівельного сміття, розібрано 71 % зруйнованої частини будівлі.Аварійно-рятувальні роботи тривають", - йдеться в повідомленні.Крім того, напередодні повідомлялося, що в місті вважають зниклими безвісти шістьох людей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію