Кількість загиблих у Чернігові зросла до 18

Кількість загиблих у Чернігові зросла до 18
У Чернігові вже відомо про 18 загиблих та 77 поранених після російського ракетного удару.

Про це повідомили в ДСНС.

"Чернігів. Станом на ранок загинуло 18 осіб та 77 постраждало (з них 4 дитини) в т.ч. 3 особи врятовано з-під завалів.

Надано психологічну допомогу 58 особам.

Вивезено 1 тис. 580 тонн будівельного сміття, розібрано 71 % зруйнованої частини будівлі.

Аварійно-рятувальні роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Крім того, напередодні повідомлялося, що в місті вважають зниклими безвісти шістьох людей.

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Теги: Україна, росія, війна, Чернігів
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