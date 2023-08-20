Кількість загиблих у Чернігові зросла до 18
Сьогодні, 09:15
У Чернігові вже відомо про 18 загиблих та 77 поранених після російського ракетного удару.
Про це повідомили в ДСНС.
"Чернігів. Станом на ранок загинуло 18 осіб та 77 постраждало (з них 4 дитини) в т.ч. 3 особи врятовано з-під завалів.
Надано психологічну допомогу 58 особам.
Вивезено 1 тис. 580 тонн будівельного сміття, розібрано 71 % зруйнованої частини будівлі.
Аварійно-рятувальні роботи тривають", - йдеться в повідомленні.
Крім того, напередодні повідомлялося, що в місті вважають зниклими безвісти шістьох людей.
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Про це повідомили в ДСНС.
"Чернігів. Станом на ранок загинуло 18 осіб та 77 постраждало (з них 4 дитини) в т.ч. 3 особи врятовано з-під завалів.
Надано психологічну допомогу 58 особам.
Вивезено 1 тис. 580 тонн будівельного сміття, розібрано 71 % зруйнованої частини будівлі.
Аварійно-рятувальні роботи тривають", - йдеться в повідомленні.
Крім того, напередодні повідомлялося, що в місті вважають зниклими безвісти шістьох людей.
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