Легкоатлет з Луцька у складі збірної України поїде на чемпіонат світу з естафетного бігу

Легкоатлет з Луцька у складі збірної України поїде на чемпіонат світу з естафетного бігу
Луцький легкоатлет увійшов до складу збірної України для участі в командному чемпіонаті світу з естафетного бігу.

Про це повідомляють на сайті Федерації легкої атлетики України.

15 квітня на засіданні Виконкому ФЛАУ було затверджено склад збірної команди України для участі в чемпіонаті світу з естафетного бігу, який з 4 до 5 травня пройде в місті Нассау (Багамські острови).

На цих змаганнях Україна буде представлена у двох естафетах: жіночій 4 по 400 м та 4 по 400 м мікс.

До складу команди увійшло 11 спортсменів і 5 офіційних осіб.

Єдиним представником Волинської області у збірній став Данило Даниленко, який змагатиметься у дисципліні 4 по 400 м мікс.

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Теги: Волинь, Луцьк, легка атлетика
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