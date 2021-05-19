Легкоатлет з Луцька у складі збірної України поїде на чемпіонат світу з естафетного бігу

Луцький легкоатлет увійшов до складу збірної України для участі в командному чемпіонаті світу з естафетного бігу.Про це повідомляють на сайті Федерації легкої атлетики України.15 квітня на засіданні Виконкому ФЛАУ було затверджено склад збірної команди України для участі в чемпіонаті світу з естафетного бігу, який з 4 до 5 травня пройде в місті Нассау (Багамські острови).На цих змаганнях Україна буде представлена у двох естафетах: жіночій 4 по 400 м та 4 по 400 м мікс.До складу команди увійшло 11 спортсменів і 5 офіційних осіб.Єдиним представником Волинської області у збірній став, який змагатиметься у дисципліні 4 по 400 м мікс.