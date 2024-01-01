Захисники ліквідували ще 910 російських окупантів

Захисники ліквідували ще 910 російських окупантів
Загалом росія вже втратила майже 457 000 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.24 орієнтовно склали:

- особового складу - близько 456960 (+910),

- танків - 7196 (+3),

- бойових броньованих машин - 13835 (+8),

- артилерійських систем - 11637 (+13),

- РСЗВ - 1046 (+0),

- засоби ППО - 760 (+0),

- літаків - 347 (+0),

- гелікоптерів - 325 (+0),

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9284 (+5),

- крилаті ракети - 2093 (+0),

- кораблі / катери - 26 (+0),

- підводні човни - 1 (+0),

- автомобільної техніки та автоцистерн - 15618 (+31),

- спеціальна техніка - 1915 (+5).

Дані уточнюються.

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Теги: Україна, росія, війна
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