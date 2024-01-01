Захисники ліквідували ще 910 російських окупантів





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.24 орієнтовно склали:



- особового складу - близько 456960 (+910),



- танків - 7196 (+3),



- бойових броньованих машин - 13835 (+8),



- артилерійських систем - 11637 (+13),



- РСЗВ - 1046 (+0),



- засоби ППО - 760 (+0),



- літаків - 347 (+0),



- гелікоптерів - 325 (+0),



- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9284 (+5),



- крилаті ракети - 2093 (+0),



- кораблі / катери - 26 (+0),



- підводні човни - 1 (+0),



- автомобільної техніки та автоцистерн - 15618 (+31),



- спеціальна техніка - 1915 (+5).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом росія вже втратила майже 457 000 військових.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.- особового складу - близько 456960 (+910),- танків - 7196 (+3),- бойових броньованих машин - 13835 (+8),- артилерійських систем - 11637 (+13),- РСЗВ - 1046 (+0),- засоби ППО - 760 (+0),- літаків - 347 (+0),- гелікоптерів - 325 (+0),- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9284 (+5),- крилаті ракети - 2093 (+0),- кораблі / катери - 26 (+0),- підводні човни - 1 (+0),- автомобільної техніки та автоцистерн - 15618 (+31),- спеціальна техніка - 1915 (+5).Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію