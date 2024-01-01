Захисники ліквідували ще 910 російських окупантів
Сьогодні, 09:50
Загалом росія вже втратила майже 457 000 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 456960 (+910),
- танків - 7196 (+3),
- бойових броньованих машин - 13835 (+8),
- артилерійських систем - 11637 (+13),
- РСЗВ - 1046 (+0),
- засоби ППО - 760 (+0),
- літаків - 347 (+0),
- гелікоптерів - 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9284 (+5),
- крилаті ракети - 2093 (+0),
- кораблі / катери - 26 (+0),
- підводні човни - 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 15618 (+31),
- спеціальна техніка - 1915 (+5).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 456960 (+910),
- танків - 7196 (+3),
- бойових броньованих машин - 13835 (+8),
- артилерійських систем - 11637 (+13),
- РСЗВ - 1046 (+0),
- засоби ППО - 760 (+0),
- літаків - 347 (+0),
- гелікоптерів - 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9284 (+5),
- крилаті ракети - 2093 (+0),
- кораблі / катери - 26 (+0),
- підводні човни - 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 15618 (+31),
- спеціальна техніка - 1915 (+5).
Дані уточнюються.
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