Яйця впали у ціні майже на 25%: як за місяць змінилися ціна на Волині





У березні ціни на яйця на споживчих ринках Волині зменшилися на 24,9%. На першому місці серед продуктів, які зросли в ціні — м'ясо, воно здорожчало на 5,1%, на другому — фрукти (+ 4%), пише



Подорожчали також макаронні вироби (+ 2,9%), риба та продукти з риби (+ 1,5%), сметана, сири, соняшникова олія (+ 0,9%), молоко, хліб, кисломолочна продукція і безалкогольні напої.



Водночас, кажуть в управлінні статистики, на споживчих ринках у березні окрім яєць знизилися ціни на овочі, (—5,6%) яловичину та телятину, рис, масло (—1,3%), продукти переробки зернових і свинину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними Волинського обласного управління статистики, загалом від початку 2024 року ціни в області зросли на 1,5%У березні ціни на яйця на споживчих ринках Волині зменшилися на 24,9%. На першому місці серед продуктів, які зросли в ціні — м'ясо, воно здорожчало на 5,1%, на другому — фрукти (+ 4%), пише Суспільне Подорожчали також макаронні вироби (+ 2,9%), риба та продукти з риби (+ 1,5%), сметана, сири, соняшникова олія (+ 0,9%), молоко, хліб, кисломолочна продукція і безалкогольні напої.Водночас, кажуть в управлінні статистики, на споживчих ринках у березні окрім яєць знизилися ціни на овочі, (—5,6%) яловичину та телятину, рис, масло (—1,3%), продукти переробки зернових і свинину.

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