Вночі на Хмельниччині збили два ударні дрони
Сьогодні, 11:40
Сьогодні вночі, 18 квітня, на Хмельниччині сили ППО збили два ударні дрони.
Про це повідомили у Хмельницькій ОВА.
"Під час сигналу «Повітряна тривога» наші сили ППО ЗСУ знищили 2 ворожі БпЛА типу «Shahed». Загиблих і травмованих, а також пошкоджень майна немає. Дякуємо ЗСУ за роботу!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що цієї ночі росія атакувала Прикарпаття десятками дронів.
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Про це повідомили у Хмельницькій ОВА.
"Під час сигналу «Повітряна тривога» наші сили ППО ЗСУ знищили 2 ворожі БпЛА типу «Shahed». Загиблих і травмованих, а також пошкоджень майна немає. Дякуємо ЗСУ за роботу!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що цієї ночі росія атакувала Прикарпаття десятками дронів.
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