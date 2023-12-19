Вночі на Хмельниччині збили два ударні дрони





Про це



"Під час сигналу «Повітряна тривога» наші сили ППО ЗСУ знищили 2 ворожі БпЛА типу «Shahed». Загиблих і травмованих, а також пошкоджень майна немає. Дякуємо ЗСУ за роботу!" - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що цієї ночі росія атакувала Прикарпаття десятками дронів.

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