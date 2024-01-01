На Волині прикордонники просять пришвидшити відведення приватних земель біля Білорусі

На Волині прикордонники ініціювали обговорення питання відведення земельз Білоруссю.Про це у фейсбуці інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Задля забезпечення обороноздатності та укріплення кордону в межах області прикордонники Волинського загону продовжують роботи з інженерного облаштування ввіреної ділянки держрубежу.Під час здійснення цієї діяльності постало питання розміщення на деяких напрямках земельних ділянок приватної власності, котрі накладаються на смугу відведення, призначену для розміщення лінії прикордонних інженерних споруджень.Аби обговорити та врегулювати проблемні питання, що виникають при вивченні процедури відчуження таких земель, прикордонники взяли участь у розширеній нараді, яка відбулася учора в Ковельській РВА.Разом з представниками обласної та районних військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, землевпорядниками селищних, сільських рад, території яких прилягають до лінії держкордону, з урахуванням норм чинного законодавства, узгодили алгоритм дій щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення приватної власності, розташованих у прикордонній смузі, Держприкордонслужбі.Прикордонники наголосили на необхідності пришвидшення цього процесу, адже в умовах правового режиму воєнного стану забезпечення національної безпеки і оборони, дотримання режиму державного кордону є пріоритетними завданнями прикордонного відомства.