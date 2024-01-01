На Волині авто злетіло з траси і перевернулося

На Волині авто злетіло з траси і перевернулося
На автотрасі Р-15, що між містами Володимиром та Нововолинськом, сьогодні, 16 квітня, трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це інформує Буг.

Сьогодні, 16 квітня, на трасі Р-15 на в’їзді в Суходоли зі сторони Нововолинська сталася аварія.

Як розповіли очевидці, автомобіль злетів з дороги, перевернувся на дах та опинився у кюветі.

На Волині авто злетіло з траси і перевернулося


Деталі згодом.


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Теги: ДТП, Волинь
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