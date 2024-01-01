На Волині авто злетіло з траси і перевернулося

трапилася дорожньо-транспортна пригода.



Про це інформує



Сьогодні, 16 квітня, на трасі Р-15 на в’їзді в Суходоли зі сторони Нововолинська сталася аварія.



Як розповіли очевидці, автомобіль злетів з дороги, перевернувся на дах та опинився у кюветі.







Деталі згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На автотрасі Р-15, що між містами Володимиром та Нововолинськом, сьогодні, 16 квітня,Про це інформує Буг Сьогодні, 16 квітня, на трасі Р-15 на в’їзді в Суходоли зі сторони Нововолинська сталася аварія.Як розповіли очевидці, автомобіль злетів з дороги, перевернувся на дах та опинився у кюветі.Деталі згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію