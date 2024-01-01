На Волині авто злетіло з траси і перевернулося
Сьогодні, 17:15
На автотрасі Р-15, що між містами Володимиром та Нововолинськом, сьогодні, 16 квітня, трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про це інформує Буг.
Сьогодні, 16 квітня, на трасі Р-15 на в’їзді в Суходоли зі сторони Нововолинська сталася аварія.
Як розповіли очевидці, автомобіль злетів з дороги, перевернувся на дах та опинився у кюветі.
Деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує Буг.
Сьогодні, 16 квітня, на трасі Р-15 на в’їзді в Суходоли зі сторони Нововолинська сталася аварія.
Як розповіли очевидці, автомобіль злетів з дороги, перевернувся на дах та опинився у кюветі.
Деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині прикордонники просять пришвидшити відведення приватних земель біля Білорусі
Сьогодні, 17:57
На Волині авто злетіло з траси і перевернулося
Сьогодні, 17:15
Знайшли волинянина, який викрав авто і втопив його в річці
Сьогодні, 17:01
Командувачем ОК «Південь» став бригадний генерал Шаповалов
Сьогодні, 16:44