П’яний «шумахер» влаштував перегони з патрульними в Луцьку

У Луцьку нетверезий водій порушував правила дорожнього руху таПро це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.Нещодавно патрулюючи у Луцьку, інспектори роти ТОР під час дії комендантської години помітили автомобіль Daewoo Lanos, який рухається хаотично на вулиці Володимирській.Патрульні подали сигнал про зупинку, однак водій проігнорував та продовжував набирати швидкість, порушуючи ПДР. Невдовзі, у місті Володимир, шляхом застосування примусової зупинки транспортного засобу "КАКТУС", даний автомобіль, проїжджаючи через блок пост, пошкодив всі 4 колеса та був зупинений.З’ясувалося, що за кермом авто перебував 23-річний водій. У нього поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич пройшов освідування на місці події за допомогою приладу Драгер, результат тесту становив 0, 68 проміле.Поліцейські на порушника склали відповідні адміністративні матеріали з вчиненими порушеннями.