П’яний «шумахер» влаштував перегони з патрульними в Луцьку

П’яний «шумахер» влаштував перегони з патрульними в Луцьку
У Луцьку нетверезий водій порушував правила дорожнього руху та намагався втекти від патрульних.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.

Нещодавно патрулюючи у Луцьку, інспектори роти ТОР під час дії комендантської години помітили автомобіль Daewoo Lanos, який рухається хаотично на вулиці Володимирській.

Патрульні подали сигнал про зупинку, однак водій проігнорував та продовжував набирати швидкість, порушуючи ПДР. Невдовзі, у місті Володимир, шляхом застосування примусової зупинки транспортного засобу "КАКТУС", даний автомобіль, проїжджаючи через блок пост, пошкодив всі 4 колеса та був зупинений.

З’ясувалося, що за кермом авто перебував 23-річний водій. У нього поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич пройшов освідування на місці події за допомогою приладу Драгер, результат тесту становив 0, 68 проміле.

Поліцейські на порушника склали відповідні адміністративні матеріали з вчиненими порушеннями.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: патрульні, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зрадник після штурму Соледара дві доби після бою ховався у трубі і попав у полон
Сьогодні, 18:38
«Зам» голови Полтавської облради вляпався у кримінал через «відрядження» за кордон
Сьогодні, 18:19
П’яний «шумахер» влаштував перегони з патрульними в Луцьку
Сьогодні, 18:04
На Волині прикордонники просять пришвидшити відведення приватних земель біля Білорусі
Сьогодні, 17:57
Лучанин «Алабай» розповів, від чого залежать шанси бійця на фронті
Сьогодні, 17:31
Схожі новини
У Луцьку патрульні зловили п’яного водія, якому суд заборонив сідати за кермо У Луцьку патрульні зловили п’яного водія, якому суд заборонив сідати за кермо
15 квітень, 14:02
На Волині знайшли п’яного велосипедиста, який «відпочивав» на узбіччі На Волині знайшли п’яного велосипедиста, який «відпочивав» на узбіччі
11 квітень, 12:15
У Луцьку затримали п'яного водія з підробленим посвідченням У Луцьку затримали п'яного водія з підробленим посвідченням
08 квітень, 14:00
П’яного «шумахера» у Луцьку поліції здали небайдужі люди П’яного «шумахера» у Луцьку поліції здали небайдужі люди
04 квітень, 15:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зрадник після штурму Соледара дві доби після бою ховався у трубі і попав у полон
Сьогодні, 18:38
 0
«Зам» голови Полтавської облради вляпався у кримінал через «відрядження» за кордон
Сьогодні, 18:19
 0
П’яний «шумахер» влаштував перегони з патрульними в Луцьку
Сьогодні, 18:04
 0
На Волині прикордонники просять пришвидшити відведення приватних земель біля Білорусі
Сьогодні, 17:57
 0
Лучанин «Алабай» розповів, від чого залежать шанси бійця на фронті
Сьогодні, 17:31
 0
Медіа
відео
1/8