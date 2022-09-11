«Зам» голови Полтавської облради вляпався у кримінал через «відрядження» за кордон

«Зам» голови Полтавської облради вляпався у кримінал через «відрядження» за кордон
Заступнику голови Полтавської обласної ради повідомлено про підозру у кримінальному правопорушенні через закордонне відрядження в особистих цілях.

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру заступнику голови Полтавської обласної ради.

Йому інкриміновано службове підроблення, використання завідомо підробленого документа та шахрайство (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України).

За даними слідства, у березні 2023 року підозрюваний вніс неправдиві відомості до розпорядження Полтавської обласної ради про службове відрядження та мету свого виїзду за кордон.
«Зам» голови Полтавської облради вляпався у кримінал через «відрядження» за кордон

Так, під виглядом відрядження до Польщі він нібито мав провести зустрічі з українцями, які тимчасово там перебувають, з метою вирішення їхніх соціально-побутових питань.

Натомість підозрюваний запланував поїздку в особистих цілях до Португальської Республіки, де пробув весь час «відрядження».
«Зам» голови Полтавської облради вляпався у кримінал через «відрядження» за кордон

Після повернення в Україну підозрюваний прозвітував про успішно виконану мету відрядження та отримав заробітну плату за цей час.

Досудове розслідування - ДБР.

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Теги: кримінал, Україна
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