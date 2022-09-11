«Зам» голови Полтавської облради вляпався у кримінал через «відрядження» за кордон

Заступнику голови Полтавської обласної ради повідомлено про підозру у кримінальному правопорушенні через закордонне відрядження в особистих цілях.Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру заступнику голови Полтавської обласної ради.Йому інкриміновано службове підроблення, використання завідомо підробленого документа та шахрайство (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України).За даними слідства, у березні 2023 року підозрюваний вніс неправдиві відомості до розпорядження Полтавської обласної ради про службове відрядження та мету свого виїзду за кордон.Так, під виглядом відрядження до Польщі він нібито мав провести зустрічі з українцями, які тимчасово там перебувають, з метою вирішення їхніх соціально-побутових питань.Натомість підозрюваний запланував поїздку в особистих цілях до Португальської Республіки, де пробув весь час «відрядження».Після повернення в Україну підозрюваний прозвітував про успішно виконану мету відрядження та отримав заробітну плату за цей час.Досудове розслідування - ДБР.