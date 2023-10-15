У нас є дефіцит протиповітряної оборони, – Повітряні сили





Як інформує Ілля Євлаш.



"Нам необхідні ракети до наших переносних зенітно-ракетних комплексів, які досить ефективно воюють навіть з крилатими ракетами. Однак це потребує додаткових ресурсів та обладнання, у тому числі для мобільних вогневих груп, які могли б ефективно у темну пору доби визначати, де знаходяться дрони і вражати їх", – відзначив речник.



Своєю чергою міністри закордонних справ і оборони Німеччини Анналена Бербок і Борис Пісторіус у листі до десятків країн анонсували глобальну ініціативу з



Після атаки на Трипільську ТЕС на Київщині президент України Володимир Зеленський повідомляв, що ТЕС атакували 11 ракет — сім з них Україна змогла знищити, а





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ППО потрібні ракети до переносних ЗРК, додаткове обладнання для мобільних групЯк інформує Цензор.НЕТ , про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ"Нам необхідні ракети до наших переносних зенітно-ракетних комплексів, які досить ефективно воюють навіть з крилатими ракетами. Однак це потребує додаткових ресурсів та обладнання, у тому числі для мобільних вогневих груп, які могли б ефективно у темну пору доби визначати, де знаходяться дрони і вражати їх", – відзначив речник.Своєю чергою міністри закордонних справ і оборони Німеччиниу листі до десятків країн анонсували глобальну ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони для України Після атаки на Трипільську ТЕС на Київщині президент Україниповідомляв, що ТЕС атакували 11 ракет — сім з них Україна змогла знищити, а чотири влучили у ціль просто тому, що в ППО закінчились ракети для збиття

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