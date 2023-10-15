У нас є дефіцит протиповітряної оборони, – Повітряні сили

У нас є дефіцит протиповітряної оборони, – Повітряні сили
ППО потрібні ракети до переносних ЗРК, додаткове обладнання для мобільних груп

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Нам необхідні ракети до наших переносних зенітно-ракетних комплексів, які досить ефективно воюють навіть з крилатими ракетами. Однак це потребує додаткових ресурсів та обладнання, у тому числі для мобільних вогневих груп, які могли б ефективно у темну пору доби визначати, де знаходяться дрони і вражати їх", – відзначив речник.

Своєю чергою міністри закордонних справ і оборони Німеччини Анналена Бербок і Борис Пісторіус у листі до десятків країн анонсували глобальну ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони для України.

Після атаки на Трипільську ТЕС на Київщині президент України Володимир Зеленський повідомляв, що ТЕС атакували 11 ракет — сім з них Україна змогла знищити, а чотири влучили у ціль просто тому, що в ППО закінчились ракети для збиття.


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Теги: Росія, Україна, війна, ППО
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