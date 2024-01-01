«Одним махом 10 танків побивахом»: вражаюче відео від ЗСУ

Відео полювання на ворожі танки і БМП оприлюднили в мережі.



Про це повідомляє в телеграмі 63-тя окрема механізована бригада.



«Одразу 10 одиниць ворожої техніки знищила 63 бригада за сприяння приданих підрозділів та бойових побратимів із 60 бригади. У результаті неймовірно влучних пострілів артилерії та добивання дронами спалено 5 танків та 5 БМП, що намагалися штурмувати наші позиції», - йдеться у повідомленні.







У бригаді додали, що для того, щоб зупинити такі прориви росіян, доводиться «платити найвищу ціну».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські воїни знищили одразу 10 одиниць військової техніки окупантів.оприлюднили в мережі.Про це повідомляє в телеграмі 63-тя окрема механізована бригада.«Одразу 10 одиниць ворожої техніки знищила 63 бригада за сприяння приданих підрозділів та бойових побратимів із 60 бригади. У результаті неймовірно влучних пострілів артилерії та добивання дронами спалено 5 танків та 5 БМП, що намагалися штурмувати наші позиції», - йдеться у повідомленні.У бригаді додали, що для того, щоб зупинити такі прориви росіян, доводиться «платити найвищу ціну».

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