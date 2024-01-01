«Одним махом 10 танків побивахом»: вражаюче відео від ЗСУ

«Одним махом 10 танків побивахом»: вражаюче відео від ЗСУ
Українські воїни знищили одразу 10 одиниць військової техніки окупантів. Відео полювання на ворожі танки і БМП оприлюднили в мережі.

Про це повідомляє в телеграмі 63-тя окрема механізована бригада.

«Одразу 10 одиниць ворожої техніки знищила 63 бригада за сприяння приданих підрозділів та бойових побратимів із 60 бригади. У результаті неймовірно влучних пострілів артилерії та добивання дронами спалено 5 танків та 5 БМП, що намагалися штурмувати наші позиції», - йдеться у повідомленні.



У бригаді додали, що для того, щоб зупинити такі прориви росіян, доводиться «платити найвищу ціну».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЗСУ, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Львівські медики допомогли хлопчику з Волині почати ходити
Сьогодні, 15:05
На Волині сьогодні запроваджують графіки обмеження електропотужності
Сьогодні, 14:47
«Одним махом 10 танків побивахом»: вражаюче відео від ЗСУ
Сьогодні, 14:29
Укртрансбезпека на Волині попередила: перевірятимуть увесь комерційний автотранспорт
Сьогодні, 14:10
Командувача ОТУВ «Харків» замінили на тлі наступу росіян
Сьогодні, 13:53
Схожі новини
У місті на Волині відкриють рекрутинговий центр бригади ЗСУ У місті на Волині відкриють рекрутинговий центр бригади ЗСУ
10 травень, 13:23
ВМС України поповнилися двома сторожовими катерами ВМС України поповнилися двома сторожовими катерами
02 травень, 18:09
Буданов подарує ексклюзивний годинник за найбільший донат на ГУР Буданов подарує ексклюзивний годинник за найбільший донат на ГУР
19 квітень, 15:13
«Найважче: знати, що побратима вже нема, а рідні продовжують його чекати», - військовий з Волині «Найважче: знати, що побратима вже нема, а рідні продовжують його чекати», - військовий з Волині
12 квітень, 15:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
І знову заморозки: попередження від волинських синоптиків
Сьогодні, 15:40
 0
«Луцькводоканал» отримав 60 мільйонів від ЄС
Сьогодні, 15:24
 0
Львівські медики допомогли хлопчику з Волині почати ходити
Сьогодні, 15:05
 0
На Волині сьогодні запроваджують графіки обмеження електропотужності
Сьогодні, 14:47
 0
«Одним махом 10 танків побивахом»: вражаюче відео від ЗСУ
Сьогодні, 14:29
 0
Медіа
відео
1/8