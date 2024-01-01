На них звідусіль посипалося скло: подружня пара дивом вижила під час удару по гіпермаркету Харкова

удару по гіпермаркету Харкова.



27 травня до слідчих прийшла подружня пара. Вони розповіли, що на момент російського удару перебували у гіпермаркеті.



Про це



У момент вибуху люди нічого не почули, але звідусіль на них посипалося скло. Охоронець, який був з ними у відділі, відкрив двері на вулицю, і подружжя змогло швидко вийти з торговельного приміщення.



67-річний чоловік залишився не ушкодженим, а у його 66-річної дружини незначні травми. До лікарні звертатися не стали.



До штабу поліції прийшли повідомити, щоб їх не шукали. Вони живі та здорові.



Наразі пошукові роботи на місці російського удару тривають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До штабу поліції звернулось подружжя, яке дивом вижило під час27 травня до слідчих прийшла подружня пара. Вони розповіли, що на момент російського удару перебували у гіпермаркеті.Про це повідомили у пресслужбі МВС.У момент вибуху люди нічого не почули, але звідусіль на них посипалося скло. Охоронець, який був з ними у відділі, відкрив двері на вулицю, і подружжя змогло швидко вийти з торговельного приміщення.67-річний чоловік залишився не ушкодженим, а у його 66-річної дружини незначні травми. До лікарні звертатися не стали.До штабу поліції прийшли повідомити, щоб їх не шукали. Вони живі та здорові.Наразі пошукові роботи на місці російського удару тривають.

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