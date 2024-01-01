Посадовець ТЦК в Одесі заробив на ухилянтах $1 мільйон

Посадовець ТЦК в Одесі заробив на ухилянтах $1 мільйон
ДБР викрило посадовця Приморського районного ТЦК та СП Одеси, якого підозрюють в організації масштабної схеми заробітку на чоловіках, охочих уникнути мобілізації.

Про це у телеграмі повідомляє ДБР.

Фігурант змінював дані про військовозобовʼязаних у реєстрі «Оберіг», щоб ті стали непридатними для служби. Він встиг зробити це для 138 чоловіків, а за послугу брав від $4 500 до $7 000.

За схему, яка, за даними слідства, діяла з липня 2023 року, посадовець заробив щонайменше $1 мільйон.

ДБР встановило тих, хто скористався схемою. Частина з них уже виїхала за кордон, а решту доправили до ТЦК для оновлення даних і мобілізації.

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Теги: ухилянт, кордон
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