Посадовець ТЦК в Одесі заробив на ухилянтах $1 мільйон
Сьогодні, 15:20
ДБР викрило посадовця Приморського районного ТЦК та СП Одеси, якого підозрюють в організації масштабної схеми заробітку на чоловіках, охочих уникнути мобілізації.
Про це у телеграмі повідомляє ДБР.
Фігурант змінював дані про військовозобовʼязаних у реєстрі «Оберіг», щоб ті стали непридатними для служби. Він встиг зробити це для 138 чоловіків, а за послугу брав від $4 500 до $7 000.
За схему, яка, за даними слідства, діяла з липня 2023 року, посадовець заробив щонайменше $1 мільйон.
ДБР встановило тих, хто скористався схемою. Частина з них уже виїхала за кордон, а решту доправили до ТЦК для оновлення даних і мобілізації.
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Про це у телеграмі повідомляє ДБР.
Фігурант змінював дані про військовозобовʼязаних у реєстрі «Оберіг», щоб ті стали непридатними для служби. Він встиг зробити це для 138 чоловіків, а за послугу брав від $4 500 до $7 000.
За схему, яка, за даними слідства, діяла з липня 2023 року, посадовець заробив щонайменше $1 мільйон.
ДБР встановило тих, хто скористався схемою. Частина з них уже виїхала за кордон, а решту доправили до ТЦК для оновлення даних і мобілізації.
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