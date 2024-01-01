На Волині вшанували пам’ять полеглих Воїнів
Сьогодні, 15:02
Іще дві пам'ятні дошки на честь загиблих Героїв встановлено на фасаді ліцею села Суходоли, де свого часу навчались полеглі волиняни Олександр Власюк та Роман Филипенко.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Вшанували пам'ять захисників сьогодні на шкільному подвір'ї у колі їхніх рідних та близьких, а також вчителів та учнів ліцею. Освятив меморіальні дошки отець Іван.
«На жаль, на стінах усіх навчальних закладів громади вже є пам’ятні дошки на честь учнів, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої Держави. Кожна із них це велика втрата для батьків, рідних та усієї нашої громади. Їхній подвиг назавжди залишиться у нашій пам'яті та серцях. Вічна шана загиблим Героям!» - зазначив міський голова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Вшанували пам'ять захисників сьогодні на шкільному подвір'ї у колі їхніх рідних та близьких, а також вчителів та учнів ліцею. Освятив меморіальні дошки отець Іван.
«На жаль, на стінах усіх навчальних закладів громади вже є пам’ятні дошки на честь учнів, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої Держави. Кожна із них це велика втрата для батьків, рідних та усієї нашої громади. Їхній подвиг назавжди залишиться у нашій пам'яті та серцях. Вічна шана загиблим Героям!» - зазначив міський голова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині вшанували пам’ять полеглих Воїнів
Сьогодні, 15:02
У Луцьку прокуратура судиться із забудовниками за 7 мільйонів
Сьогодні, 14:43
НАТО розглядає можливість закрити небо над заходом України
Сьогодні, 14:25
Скільки військовозобов'язаних на Волині перебувають у розшуку
Сьогодні, 13:50