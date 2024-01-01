На Волині вшанували пам’ять полеглих Воїнів

Іще дві пам'ятні дошки на честь загиблих Героїв встановлено на фасаді ліцею села Суходоли, де свого часу навчалисьтаПро це у телеграмі повідомив Володимирський міський головаВшанували пам'ять захисників сьогодні на шкільному подвір'ї у колі їхніх рідних та близьких, а також вчителів та учнів ліцею. Освятив меморіальні дошки отець«На жаль, на стінах усіх навчальних закладів громади вже є пам’ятні дошки на честь учнів, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої Держави. Кожна із них це велика втрата для батьків, рідних та усієї нашої громади. Їхній подвиг назавжди залишиться у нашій пам'яті та серцях. Вічна шана загиблим Героям!» - зазначив міський голова.