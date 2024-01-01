На Волині вшанували пам’ять полеглих Воїнів

На Волині вшанували пам’ять полеглих Воїнів
Іще дві пам'ятні дошки на честь загиблих Героїв встановлено на фасаді ліцею села Суходоли, де свого часу навчались полеглі волиняни Олександр Власюк та Роман Филипенко.

Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

Вшанували пам'ять захисників сьогодні на шкільному подвір'ї у колі їхніх рідних та близьких, а також вчителів та учнів ліцею. Освятив меморіальні дошки отець Іван.

«На жаль, на стінах усіх навчальних закладів громади вже є пам’ятні дошки на честь учнів, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої Держави. Кожна із них це велика втрата для батьків, рідних та усієї нашої громади. Їхній подвиг назавжди залишиться у нашій пам'яті та серцях. Вічна шана загиблим Героям!» - зазначив міський голова.


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Теги: вшанування, Волинь
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