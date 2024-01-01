На Волинь сунуть грози і шквали





Про це в телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Проте, з 29 травня очікується перебудова синоптичних процесів.



Погоду зумовлюватиме низка атмосферних фронтів.



Передбачаються короткочасні грозові дощі, в окремі дні град і шквали 15-20 м/с.



Температура вночі 10-15⁰, вдень 20-25⁰.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Синоптики попереджають, що 28 травня на Волині ще збережеться суха погода. Температура вночі становитиме 11-16⁰, вдень 23-28⁰ тепла.Про це в телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Проте, з 29 травня очікується перебудова синоптичних процесів.Погоду зумовлюватиме низка атмосферних фронтів.Передбачаються короткочасні грозові дощі, в15-20 м/с.Температура вночі 10-15⁰, вдень 20-25⁰.

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