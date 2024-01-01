Волиняни віддали останню шану Герою Павлу Лукашуку

Волиняни віддали останню шану Герою Павлу Лукашуку
У селі Видраниця колишнього Ратнівського району на Волині поховали загиблого воїна Павла Лукашука.

Про це пише Район.Ратне.

Жителі села Видраниця гідно зустріли кортеж з тілом Героя-захисника, віддали шану та повагу живим «коридором Слави».

А вчора, 26 травня, відбувся чин поховання. Скорботний кортеж пройшов від домівки до храму святих Косми і Даміана Асійських.

У присутності семи священників, відбулося відспівання загиблого воїна. Від храму кортеж з тілом воїна провели до сільського кладовища, де й провели поховання.


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Теги: загиблі, війна
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