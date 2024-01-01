Волиняни віддали останню шану Герою Павлу Лукашуку

загиблого воїна Павла Лукашука.



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Жителі села Видраниця гідно зустріли кортеж з тілом Героя-захисника, віддали шану та повагу живим «коридором Слави».



А вчора, 26 травня, відбувся чин поховання. Скорботний кортеж пройшов від домівки до храму святих Косми і Даміана Асійських.



У присутності семи священників, відбулося відспівання загиблого воїна. Від храму кортеж з тілом воїна провели до сільського кладовища, де й провели поховання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Видраниця колишнього Ратнівського району на Волині поховалиПро це пише Район.Ратне Жителі села Видраниця гідно зустріли кортеж з тілом Героя-захисника, віддали шану та повагу живим «коридором Слави».А вчора, 26 травня, відбувся чин поховання. Скорботний кортеж пройшов від домівки до храму святих Косми і Даміана Асійських.У присутності семи священників, відбулося відспівання загиблого воїна. Від храму кортеж з тілом воїна провели до сільського кладовища, де й провели поховання.

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