Після важкого поранення помер Герой з Волині Олександр Морар

Олександр Морар.



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"Війна забирає життя захисників не тільки на полі бою. У Рожищенську громаду надійшла сумна звістка про те, що у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону м. Львова 26 травня 2024 року перестало битися серце старшого солдата, командира 2 механізованого відділення 100-ої окремої механізованої бригади Олександра Антоновича Морара, 1972 р.н., жителя с. Єлизаветин.



У бою з загарбниками чоловік отримав важке поранення у ноги, лікарі ампутували кінцівки і до останнього боролися за відновлення Героя. Та його серце зупинилося…" - йдеться в повідомленні.



Багатодітний батько, щирий українець та мужній Воїн віддав найдорожче – власне життя - заради мирного майбутнього своїх дітей та онуків, заради незалежності України.



Траур за загиблим Героєм триватиме з 27 до 29 травня 2024 року включно.



Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.



Зазначається, що про дату та час поховання Героя повідомимо пізніше.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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