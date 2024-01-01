Сповістили про загибель на фронті волинянина Олександра Пугача

Сповістили про загибель на фронті волинянина Олександра Пугача
До Колківської громадина Волині надійшла скорботна звістка про загибель на війні краянина Олександра Пугача.

Про це у фейсбуці інформує Колківська селищна рада.

24 травня внаслідок дії вибухової хвилі та ураження уламками отримав поранення, несумісні з життям, ще один Захисник України, житель села Велика Осниця, старший солдат Пугач Олександр Миколайович (20.04.1979 р.н.)

За весь період служби Олександр Миколайович зарекомендував себе як мужній, хоробрий, відданий син своєї країни. Його любили й поважали побратими.

«У цей важкий час приносимо щирі співчуття родині покійного, розділяємо біль та схиляємо голову в глибокій скорботі. Нехай Всемилостивий Господь прийме світлу та щиру душу і оселить там, де праведні спочивають», - зазначили у селищній раді.

В громаді оголошені жалобні дні.

Про дату та час зустрічі й поховання повідомлять пізніше.

Сповістили про загибель на фронті волинянина Олександра Пугача

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Теги: загиблі, війна
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