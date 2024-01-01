Сповістили про загибель на фронті волинянина Олександра Пугача

До Колківської громадина Волині надійшла скорботна звістка про загибель на війні краянинаПро це у фейсбуці інформує Колківська селищна рада.24 травня внаслідок дії вибухової хвилі та ураження уламками отримав поранення, несумісні з життям, ще один Захисник України, житель села Велика Осниця, старший солдат Пугач Олександр Миколайович (20.04.1979 р.н.)За весь період служби Олександр Миколайович зарекомендував себе як мужній, хоробрий, відданий син своєї країни. Його любили й поважали побратими.«У цей важкий час приносимо щирі співчуття родині покійного, розділяємо біль та схиляємо голову в глибокій скорботі. Нехай Всемилостивий Господь прийме світлу та щиру душу і оселить там, де праведні спочивають», - зазначили у селищній раді.В громаді оголошені жалобні дні.Про дату та час зустрічі й поховання повідомлять пізніше.